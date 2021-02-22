Музы режиссера: Кем были любимые женщины Романа Виктюка?

|
Светлана Александрова
45 200

Свою личную жизнь знаменитый на весь мир деятель искусства тщательно скрывал от посторонних глаз.

Музы режиссера: Кем были любимые женщины Романа Виктюка?

Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Тема:
Умер Роман Виктюк

Все спектакли ушедшего из жизни Романа Виктюка были пронизаны эротикой. Сам режиссер объяснял это тем, что «только в сексе человек проявляется естественно».

«Любовь — вот основная заповедь природы человека. Другого ничего нет. Все остальное надумано государством, партиями, властями», — как-то сказал Виктюк в одном из интервью.

По его словам, он приоткрыл завесу, скрывавшую подлинность человеческой природы, и вынес страсть на театральную сцену

«Я красиво обнажил не только душу, но и тело», — заявлял Виктюк.

Однако свою личную жизнь основатель собственного театра и народный артист России никогда не афишировал. Наоборот, всячески подчеркивал, что только одиночество помогает истинному творцу достигать высот. Из-за атмосферы таинственности, которую создал вокруг себя мастер, ему приписывали романы с актрисами труппы, однако Виктюк всегда отрицал это, заявляя, что все они его дети, и такие отношения считал бы инцестом. И все-таки женщины в жизни Романа Григорьевича были.

Супруга

В одном из интервью Виктюк неожиданно признался, что все-таки семья в привычном понимании этого слова у него когда-то была, и есть дочь, которая живет во Львове. Однако имя избранницы Виктюка так и осталось тайной. Говорят, это была работница «Мосфильма». Но правда ли это, или очередная мистификация гения, неизвестно.

Людмила Гурченко

Однажды, в другом интервью, Роман Виктюк признался в любви Людмиле Гурченко.

«Люся Гурченко — любовь моя!» — так и объявил режиссер журналисту украинского интернет-портала «Факты» в 2012 году.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

По словам Виктюка, он полюбил актрису, когда смотрел «Карнавальную ночь» — Гурченко была тогда звездой номер один в СССР.

«Помню, первый раз увидев ее в кино, подумал: вот женщина, с которой на сцене можно лепить все что угодно. А познакомились мы с Люсей гораздо позже. В то время я уже переехал в Москву, режиссировал и был успешен», — рассказывал Виктюк.

Его рассказ о многолетней дружбе и совместной работе с великой актрисой действительно насквозь пронизан нежностью и благоговением.

«Последний раз я говорил с ней по телефону буквально за неделю до ее смерти. Она мне кричала: «Ты гений!» Я ей в ответ: «Ты гениальна!» Она хохотала: «Все гении врут одинаково…», — вспоминал Виктюк.

Валентина Талызина

Смерть Романа Виктюка стала огромной потерей для народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. В своих мемуарах, изданных еще семь лет назад, актриса признавалась, что поступив в ГИТИС без памяти влюбилась в худенького второкурсника Рому из Львова. По ее словам, это обожание было настолько очевидным, что кто-то из преподавателей советовал ей выйти замуж за Виктюка.

«Он меня поражал своей внутренней свободой, самоуверенностью и какой-то безоглядной отвагой, граничившей с наглостью. В нашей связке Виктюк, безусловно, был ведущим, а я — ведомой», — приводит строки из автобиографии артистки KP.RU.

www.globalookpress.com

Дружба Талызиной и Виктюка продолжилась и после ГИТИСа, однако настало время, когда актриса сама сбросила своего кумира с пьедестала. Это случилось, когда режиссер стал знаменит и перестал отвечать на звонки друзей. Много лет они не общались, но потом все-таки помирились.

«Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другом, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал меня как актрису», — призналась Валентина Талызина в день смерти Романа Виктюка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что тратил деньги успешный, но одинокий режиссер, и кому может достаться его наследство.

Тема:
Умер Роман Виктюк
17 дек
Стало известно, кто занял место Романа Виктюка в его театре
14 дек
Врач объяснил «мистику» в смертях Гафта, Джигарханяна, Виктюка и Жванецкого
8 дек
Романа Виктюка наградили «Звездой театрала» посмертно — видео
29 нояб
Заменить незаменимого: кто возглавит Театр Романа Виктюка?
27 нояб
Почему квартира Виктюка не достанется его наследникам?
24 нояб
Много или мало? Во сколько театру обошлись похороны Романа Виктюка
21 нояб
«Сгорел на работе»: подруга Легкоступовой считает, что Виктюка погубили интриги
20 нояб
Гроб с телом Виктюка проводили со сцены аплодисментами и под песню Сержа Лама
20 нояб
Как глоток шампанского: Максим Аверин простился с Романом Виктюком
20 нояб
«Он поднимал к небесам» — Сергей Маковецкий об ушедшем Романе Виктюке

Читайте также

-12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.98
0.01 89.66
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:46
Власти Австралии придумали, как наказать Facebook за введенные ограничения
8:45
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
8:30
Андрей Малахов поздравил победителей «Танцев со звездами» в «кофточке жены»
8:14
В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
8:12
Музы режиссера: Кем были любимые женщины Романа Виктюка?
8:10
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Сейчас читают

Какие знаки зодиака никогда не смогут быть вместе и почему?
Астролог дала прогноз на неделю с 22 по 28 февраля и назвала самые удачные дни
Василиса Володина предупредила о последствиях влияния ретроградного Меркурия
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака