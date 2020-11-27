«Впечатлительным не смотреть»: Глюкоза в бикини оголила спину и похвасталась упругими бедрами
Новый снимок певицы в Instagram получил множество комплиментов от коллег знаменитости.
Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, не перестает восхищать поклонников своей непревзойденной красотой. На этот раз поп-дива показала подписчикам кадр, сделанный со спины, на котором позирует в крошечном бикини с экзотическим принтом. На снимке привлекает внимание обнаженная спина исполнительницы и ее упругие ягодицы. Также поклонников покорили стройные ножки Глюкозы и ее осиная талия.
Артистка получилась настолько грациозной и обворожительной, что затмила даже пейзаж за своей спиной. Все любовались исключительно фигурой знаменитости.
Фото получилось настолько удачным, что это решили отметить не только фолловеры Глюкозы, но и ее коллеги.
«Огонь», — написала Юлиана Караулова.
«Вау!» — отметила певица Слава.
«Огонь», — присоединилась Валерия.
Юзеры также не стали скрывать свою реакцию
«Впечатлительным не смотреть!»
«Горячая штучка»,
«Бомба!» — восхищались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза хочет родить в третий раз.
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