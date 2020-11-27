Госпитализированная Светличная не желает видеть родных в больнице

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Анастасия Шадская
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Прославленная советская актриса была доставлена в клинику с инсультом.

Госпитализированная Светличная не желает видеть родных в больнице

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Советская актриса Светлана Светличная не хочет видеть своих родных в больнице, куда попала с инсультом. 80-летняя звезда призналась, что  ощущает свою беспомощность и даже не может толком сама одеться. Однако она против визитов близких, хотя причину не называет.

Фанаты предполагают, что все дело в непростых отношениях Светличной с семьей. Недавно знаменитость высказывала подозрения по поводу того, что родственница пыталась отравить, чтобы поскорее получить в наследство квартиру в Москве. Виновной артистка называла свою внучку Марию и даже ходила на телевидение с рассказом про коварство родни.

После госпитализации Светличная уже рассказывала о своем состоянии — она попала в больницу после сильной головной боли и головокружений. Причиной этого пожилая артистка считает недавнее падение ей на голову софита. 

Хотя сама актриса и подтвердила факт экстренной госпитализации, ее близкий друг Иван Николаев все отрицал. Как пишет «Экономика сегодня», он рассказал, что именно в этот день Светличную собирались положить в больницу на плановое обследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын актрисы оставил без внимания госпитализацию Светланы Светличной.

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