«С голода помираем»: директор Ротару о положении отечественных звезд

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, раскрыл бедственное положение отечественных звезд. На их заработок сильно повлиял период самоизоляции и ограничений на проведение массовых мероприятий. Теперь же их не зовут из-за слишком высоких расценок.

С весны у большинства звезд в России не было концертов. Особенно тяжело пришлось тем, кто зарабатывал только выступлениями или не имел возможности часто гастролировать. А теперь рухнули и надежды и на новогодние корпоративы — их разрешили проводить только до 23 часов. Заказчики отказываются от «огоньков» из-за опасений заразиться коронавирусом.

Лавров признался, что общался с многими звездами — «они все в ужасе». Это и Валерия, и Вадим Казаченко, и Ирина Аманти, и Анжелика Варум, и Леонид Агутин, и многие другие.

Причина — в полной неопределенности.

«Они мне говорят: „С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год“», — рассказал он про разговор с Казаченко и Аманти.

У Софии Ротару дела с концертами совсем плохи. В то время, как в России многие стали понижать свои расценки, она так и держит гонорар на уровне 50 тысяч долларов. И снижать его не собирается, а ведь есть еще прочие расходы на логистику.

«По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20-30 тысяч евро. Но она этого не делает», — процитировал Лаврова Sobesednik.ru.

На этом фоне многие артисты сделали на свои выступления «скидку» сразу в 50%, но и это не помогает. А ведь речь идет именно о звездах первой величины — Кристине Орбакайте, Филиппе Киркорове, певице Валерии и других. Другие же готовы получать прежние три-четыре миллиона рублей за выступление, хотя из-за курса рубля при пересчете в валюту их гонорары сильно упали.

«Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет», — резюмировал Лавров.

А главная звезда самого концертного директора решила не менять своих привычек, хотя недавно лишилась отеля в Крыму. Он приносил ей стабильный доход. Ротару живет в Киеве, общается только с родными. Скоро у ее внучки намечается свадьба с миллионером Forbеs. Возможно, это немного утешает артистку.

Ранее 5-tv.ru писал, что жалующаяся на финансовые трудности Ротару выступит в России бесплатно.