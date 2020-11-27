В чем опасность найденных на улице бесхозных денег?

Найти на улице бесхозные деньги — далеко не всегда к удаче, это может принести только беды. Юрист Юлия Кузнецова объяснила, что подобная находка может быть квалифицирована, как преступление.

Дело в том, что по Гражданскому кодексу РФ любая находка считается чужой вещью, принадлежащей потерявшему ее человеку. Так что о ее обнаружении нужно сообщить в полицию — это же касается и денег, пишет агентство «Прайм».

Нашедшему денежные средства следует написать заявление в полицию и подробно изложить обстоятельства их обнаружения. Там же нужно указать, что, если хозяин не найдется, то вещь хотел бы забрать себе тот, кто ее нашел.

Далее по прошествии полугода, если собственника денег так и не найдут, можно забрать их из полиции себе. Причем налогом такая находка не облагается. Если отказаться от получения этих денег, то они станут муниципальной собственностью.

Конечно, мало кому захочется просто отдать свалившиеся «с неба» деньги. Но всегда есть риск, что эта сумма была получена преступным путем, украдена у кого-то еще или использовалась другим криминальным способом. И если деньги оказались у нашедшего, а он об этом не заявил, полиция может включить его в число подозреваемых.

А что будет, если владелец денег объявится? Тогда у заявившего о находке человека есть право получить вознаграждение.

«Вознаграждение за находку в размере до 20% от найденной суммы, если он заявил в полицию о находке, — уточнила Кузнецова. — Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался ее утаить, то право на вознаграждение не возникает».

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