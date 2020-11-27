Борщева рассказала, кем готова пойти работать из-за потери работы в шоу-бизнесе

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 462

Ранее актриса из Comedy Woman заявила, что для комфортной жизни ей нужно не меньше 500 тысяч рублей в месяц.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Актриса и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, как можно пережить пандемию коронавируса. В интервью 5-tv.ru она дала пару советов коллегам по цеху и прикинула, куда бы сама могла пойти работать в крайнем случае.

До начала пандемии она не могла пожаловаться на недостаточную занятость. Постоянные концерты, гастроли, съемки, выступления и корпоративы были для нее стабильным источником дохода. Так что Борщева с мужем и детьми привыкли ни в чем себе не отказывать.

Нынешняя ситуация напомнила ей 90-е, когда родители крутились, а все вокруг вдруг перепрофилировались и пытались «продать, что только можно, поехать и закупить еще».

«Сейчас эта ниша занята, поэтому многие пытаются записывать какие-то онлайн курсы и продавать, все становятся какими-то советчиками по жизни», — заметила Борщева.

Сама она скептически относится к подобной практике — это должны делать профессионалы. И пока что ей сложно судить, во что выльется пандемия для сферы шоу-бизнеса и мира в целом.

«Ситуация сложная, не знаю, как сравнить. В 90-е было сложно, и сейчас сложно», — сказала она.

Если говорить про себя лично, то юмористка готова смахнуть пыль с диплома о первом образовании. Она профессиональный преподаватель испанского и английского языков, хоть и без опыта.

«Ну… буду преподавать. Hablo español, si („Я говорю по-испански, да“ — Прим. ред.)», — пошутила она.

Гораздо большие надежды Елена питает на современные технологии и прогресс.

«Переходим на онлайн, будем надеяться, что будут новшества в технической сфере, будем как-то выкручиваться, — сказала она. — И, конечно, чтобы были заказчики, готовые на такое, чтобы платили адекватные деньги за ту работу, которую делает артист».

Ранее 5-tv.ru писал, как народный артист России Борис Щербаков выживает в пандемию.

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