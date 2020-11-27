Оставшаяся без концертов Ротару отказалась урезать свои гонорары

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Валентин Черников
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Директор певицы заявил, что она переживает сложные времена, однако не собирается идти на уступки.

Оставшаяся без концертов Ротару отказалась урезать свои гонорары

Фото: Instagram @sofiarotaru.official

Затруднившееся финансовое положение Софии Ротару не побудило певицу занизить свои предпочтения по гонорарам за выступления. Об этом рассказал изданию «Собеседник.ru» ее директор Сергей Лавров.

Более того — артистка берет за концерты оплату исключительно в иностранной валюте. Поскольку курс доллара и евро в 2020 году существенно повысился, организаторам выступлений стало невыгодно работать с Ротару. Как следствие ее перестали приглашать на концерты и корпоративы. Тем не менее, звезда стоит на своем и не намерена опускать планку, оставаясь одной из самых высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве.

«Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого. Средствами никто не швыряется», — сказал Лавров.

При этом директор отметил, что в отличие от многих своих коллег «хуторянка» может позволить себе выставлять высокую цену даже в пандемию, поскольку не бедствует. Она живет в Киеве, ведет затворнический образ жизни и получает от жизни удовольствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что жалующаяся на финансовые трудности Ротару выступит в России бесплатно.

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