Оставшаяся без концертов Ротару отказалась урезать свои гонорары

Затруднившееся финансовое положение Софии Ротару не побудило певицу занизить свои предпочтения по гонорарам за выступления. Об этом рассказал изданию «Собеседник.ru» ее директор Сергей Лавров.

Более того — артистка берет за концерты оплату исключительно в иностранной валюте. Поскольку курс доллара и евро в 2020 году существенно повысился, организаторам выступлений стало невыгодно работать с Ротару. Как следствие ее перестали приглашать на концерты и корпоративы. Тем не менее, звезда стоит на своем и не намерена опускать планку, оставаясь одной из самых высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве.

«Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого. Средствами никто не швыряется», — сказал Лавров.

При этом директор отметил, что в отличие от многих своих коллег «хуторянка» может позволить себе выставлять высокую цену даже в пандемию, поскольку не бедствует. Она живет в Киеве, ведет затворнический образ жизни и получает от жизни удовольствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что жалующаяся на финансовые трудности Ротару выступит в России бесплатно.