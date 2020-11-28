Почему не все люди заражаются коронавирусом?

Далеко не все люди подвержены воздействию коронавируса нового типа. Способность не инфицироваться COVID-19, несмотря на контакты с теми, кто уже заболел, объяснил в беседе с MK.RU микробиолог Сергей Иванов.

По его словам, не только наличие в организме человека антител позволяет остаться стойким к инфекции. Некоторым удается не подхватить болезнь, даже если они контактируют с людьми, у которых уже диагностирован COVID-19.

«Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу», — сообщил ученый.

Он пояснил, что факт отсутствия реакции у людей на SARS-CoV-2 доказали его коллеги в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге.

«Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в „красной зоне“, не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — заметил Иванов.

Также микробиолог отметил, что вирус в процессе существования мутирует. Сейчас, по его мнению, следует максимально сдерживать пандемию в ожидании всеобщей вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в России.