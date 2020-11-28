Мама Тимати рассказала, в честь какого мужчины назвала сына

Мама Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона поделилась со своими подписчиками в Instagram очень личной историей и призналась, в честь какого важного для себя мужчины дала имя старшему сыну. Она призналась, что выросла в еврейской семье, и ее родители не одобряли ее намерения выйти замуж за представителя другой национальности, но препятствовать не стали.

«Мой брак с татарином сильно обеспокоил родителей, несмотря на то, что парень — чудесный и любили его все. Папа был интеллигентным человеком и не был националистом, но он не верил в успех нашего брака. Родители видят дальше и понимают больше, чем дети, потому, что имеют за плечами некий опыт и прожитую жизнь…» — объяснила Симона Юнусова.

По ее словам, этот опыт заключался в том, что в их семье уже случалась подобная история, и в таком смешанном браке родился троюродный дядя Симоны, в которого, по ее признанию, она была «влюблена все детство». Именно в честь этого родственника она впоследствии и назвала будущего музыканта.

Юнусова добавила, что ее сыновья не приветствуют ее чрезмерную откровенность с подписчиками, считая, что это делает ее «уязвимой для нечистоплотных людей и пабликов», но она считает, что все не зря, если хотя бы для нескольких человек ее опыт окажется полезным.

Instagram @simona280

В комментариях один из пользователей поинтересовался, как бы Симона отнеслась, если бы у ее внучки Алисы появился парень мулат.

«Нормально, у меня тоже был», - ответила Юнусова.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Симона Юнусова рассказала, как тяжело переживала появление новой семьи у бывшего мужа и отца двоих своих сыновей — Ильдара Юнусова. По ее признанию, ей стоило огромного труда не настроить Тимура и Артема против сводных сестер и позволить им общаться.