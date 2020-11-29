Последний поцелуй: Ильиных нежно простилась с Топаловым после вылета из шоу

Завершилась очередная звездная история на проекте «Ледниковый период»: из шоу выбыли олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и певец Влад Топалов. Несмотря на то, что в девятом выпуске селебрити исполнили чувственный танец о любви, покорить судей безупречным прокатом им так и не удалось.

Конечно, такой исход событий сказался на настроении любимцев публики, однако им удалось собраться с силами. Поблагодарив наставников за неоценимую поддержку, звезды остались наедине друг с другом. На прощание Ильиных нежно обняла и поцеловала партнера.

«Спасибо тебе, Владислав Михайлович! Ты — самый кайфовый партнер! Буду скучать по нам на льду!» — подписала трогательный кадр Елена в Instagram.

Instagram @blackswanei

Удивительно, но в комментариях среди прочих отметился не сам Топалов, а его супруга — телеведущая Регина Тодоренко.

«Какие же вы потрясающие!» — написала звезда.

Многим показалось, что это «признание» было сделано нарочито и с одной лишь единственной целью — поставить точку в этой «сказке» про двоих влюбленных — Влада и Елену. С нескрываемым оптимизмом поклонники селебрити отмечали, что Топалов и Тодоренко, наконец, счастливо заживут. Без провокационных «ужимок» и романтических фотосессий на стороне.

«Ну, и хорошо. Пора подумать о жене и сыне»,

«Честно? Я рада, что так получилось. А то не долго и до развода было»,

«Регину жалко. Променял ее Влад на Ильиных. Эти поцелуи каждый раз, фу…»

«Мне кажется, их выгнали ни за что. Зато Регина теперь спокойно заживет», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Регина Тодоренко на самом деле относилась к паре Влад Топалов и Елена Ильиных на проекте «Ледниковый период».