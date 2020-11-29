Период «коридора затмений»: чего опасаться на неделе с 30 ноября по 6 декабря

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 3 472

Астролог Алена Никольская призвала избавиться от всего, что вас тяготит, и следить за соблюдением личного плана действий.

Фото, видео: Depositphotos / Taden; 5-tv.ru

Предстоящая неделя с 30 ноября по 6 декабря сулит массу неожиданных поворотов и опасностей, которых получится избежать, если пользоваться советами астролога Алены Никольской. Она предупредила, что человечество вступает в «коридор затмений», а в этот период давать жизнь новым делам не рекомендуется.

В интервью для 5-tv.ru эксперт по звездам рассказала, что важно успеть сделать с 30 ноября по 6 декабря, а с чем лучше повременить.

«Коридор затмений»

Астролог предупредила, что текущий «коридор затмений» будет находиться рядом с «осью катастроф». Затмения имеют кармический смысл и кармические последствия, поэтому в текущий период важно избавиться от всего ненужного и «лишнего», чтобы наладить свою жизнь.

«Избавиться от всего, к чему вы больше не хотите возвращаться, чтобы оно вас больше не беспокоило», — пояснила Никольская.

Также период «коридора затмений», который продлится до 14 декабря, следует быть осторожными со всеми «опасными» предметами: механизмами, автомобилями, оружием.

Начало нового месяца

Первого декабря, по словам астролога, Меркурий перейдет в знак Стрельца, и будет там находиться следующие 20 дней.

«Пока Меркурий будет в Стрельце нам захочется больше говорить, общаться, но не доводить дела до реального результата. Поэтому необходимо обращать особое внимание на свой тайм-план», — посоветовала специалист.

Директный Нептун

В конце предыдущей недели, по словам Никольской, Нептун развернулся и стал идти директно, что означает «выход на поверхность» всех обманов и закулисных игр.

«На многие вещи вы посмотрите, сняв розовые очки, и увидите, как оно есть на самом деле», — заметила астролог.

В заключении астролог посоветовала использовать «коридор затмений» для проработки своих дальнейших планов.

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