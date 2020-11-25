«Забыла про Колтового»: Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире

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Светлана Александрова
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Публике показалась неуместной веселость телеведущей через три недели после смерти коллеги.

«Забыла про Колтового»: Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире

Фото: Instagram @leratv

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Интернет-сообщество осудило Леру Кудрявцеву за неуместно веселый вид в очередном выпуске программы «Звезды сошлись», который она провела уже без своего коллеги Александра Колтового, погибшего в авиакатастрофе меньше трех недель назад. На возмущенные комментарии пользователей обратила внимание «Экспресс газета».

Как отмечает издание, в день трагедии телеведущая разместила в Instagram трогательный пост в память о журналисте, с которым вместе вела эфир буквально накануне. Тогда казалось, что Кудрявцева убита горем, и теперь поклонникам показалось странным, что она ни разу не вспомнила Колтового во время шоу и непринужденно шутила с гостями, демонстрируя улыбку.

«Ведет шоу так, словно всегда работала одна».

«А это нормально, что Кудрявцева даже не вспомнила про Колтового?»

«То плакала, а теперь отжигает, уже и забыла про Колтового», — недоумевают комментаторы.

Александр Колтовой погиб 7 ноября, разбившись на легкомоторном самолете в Подмосковье. Соведущий Кудрявцевой находился за штурвалом крылатой машины. Вместе с ним погибла и его Наталья Климова.

Ранее 5-tv.ru, что смерть Александра Колтового была не единственной трагедией в близком окружении Леры Кудрявцевой за последнее время.

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