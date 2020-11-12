Вокруг Леры Кудрявцевой происходят одна трагедия за другой
За короткий промежуток времени телеведущая потеряла двух друзей.
Фото: Instagram @leratv
Трагические события происходят одно за другим вокруг Леры Кудрявцевой. Как известно, 7 ноября при крушении легкомоторного самолета в Московской области погиб ее коллега и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой. О второй утрате телеведущая рассказала со сцены на церемонии вручения премии «First Ladies Awards Russia'20», отмечающей заслуги женщин в самых разных сферах деятельности.
Вручая статуэтку в номинации «Голос мира» певице Анжелике Агурбаш, ведущая мероприятия не смогла сдержать слез.
«Недавно мой очень хороший друг, который жил в Испании и просто поехал в Армению на день рождения к своему товарищу… погиб. Так получилось. Не дай бог такого никому, никогда. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня во всем мире закончились войны, и чтобы мы понимали: мир и любовь — это самое важное в нашей жизни», — цитирует Кудрявцеву сайт KP.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шокирована гибелью коллеги Лера Кудрявцева призналась, что предчувствовала трагедию, но ничего не могла сделать.
- 12 нояб
- Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым
- 11 нояб
- Эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий Колтовой
- 11 нояб
- СК назвал приоритетную версию крушения самолета Александра Колтового
- 11 нояб
- Предсмертные фото телеведущего Колтового исчезли накануне его гибели
- 11 нояб
- Как ведущий Колтовой мог избежать трагической гибели?
- 10 нояб
- Что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым?
- 10 нояб
- Видео: незадолго до гибели Колтовому явился страшный знак
- 9 нояб
- Стала известна возможная неисправность самолета Колтового перед гибелью
- 9 нояб
- Предчувствовал гибель? Перед авиакатастрофой Колтовой обращался к психологу
- 9 нояб
- Почему самолет с ведущим Колтовым потерпел крушение? — возможные версии
Читайте также
93%
-0.19 90.05
-0.31
Нашли ошибку?