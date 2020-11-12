Вокруг Леры Кудрявцевой происходят одна трагедия за другой

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Светлана Александрова
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За короткий промежуток времени телеведущая потеряла двух друзей.

Вокруг Леры Кудрявцевой происходят одна трагедия за другой

Фото: Instagram @leratv

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Трагические события происходят одно за другим вокруг Леры Кудрявцевой. Как известно, 7 ноября при крушении легкомоторного самолета в Московской области погиб ее коллега и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой. О второй утрате телеведущая рассказала со сцены на церемонии вручения премии «First Ladies Awards Russia'20», отмечающей заслуги женщин в самых разных сферах деятельности.

Вручая статуэтку в номинации «Голос мира» певице Анжелике Агурбаш, ведущая мероприятия не смогла сдержать слез.

«Недавно мой очень хороший друг, который жил в Испании и просто поехал в Армению на день рождения к своему товарищу… погиб. Так получилось. Не дай бог такого никому, никогда. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня во всем мире закончились войны, и чтобы мы понимали: мир и любовь — это самое важное в нашей жизни», — цитирует Кудрявцеву сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шокирована гибелью коллеги Лера Кудрявцева призналась, что предчувствовала трагедию, но ничего не могла сделать.

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