«Дурачимся» — Галкин показал видео зажигательных танцев с Пугачевой

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Светлана Александрова
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Запись была сделана на частной вечеринке в Израиле пять лет назад.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram архивное видео, на котором «дурачится», как он сам выразился» вместе с Аллой Пугачевой и Тамарой Гвердцители на частной вечеринке. Пугачева в коротком белом платье-балахоне танцует с мужем и поет по-французски. Юморист пояснил, что веселье происходило пять лет назад на юбилее «друга Семена».

Судя по всему, запись была сделана в июле 2015 года в Израиле во время празднования дня рождения продюсера Семена Могилевского. Тогда газеты писали, что на празднике Примадонна исполняла перед гостями эротический танец и даже легкий стриптиз.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в декабре Алла Пугачева и Максим Галкин отметят восьмую годовщину супружеской жизни. На днях 71-летняя певица выложила в сеть трогательное стихотворное посвящение своему молодому мужу. В нем говорится о том, что несмотря на надвигающуюся зиму и холода, ей тепло рядом с любимым.

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