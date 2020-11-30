Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram архивное видео, на котором «дурачится», как он сам выразился» вместе с Аллой Пугачевой и Тамарой Гвердцители на частной вечеринке. Пугачева в коротком белом платье-балахоне танцует с мужем и поет по-французски. Юморист пояснил, что веселье происходило пять лет назад на юбилее «друга Семена».

Судя по всему, запись была сделана в июле 2015 года в Израиле во время празднования дня рождения продюсера Семена Могилевского. Тогда газеты писали, что на празднике Примадонна исполняла перед гостями эротический танец и даже легкий стриптиз.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в декабре Алла Пугачева и Максим Галкин отметят восьмую годовщину супружеской жизни. На днях 71-летняя певица выложила в сеть трогательное стихотворное посвящение своему молодому мужу. В нем говорится о том, что несмотря на надвигающуюся зиму и холода, ей тепло рядом с любимым.