Сябитова высказалась против секса женщин 50+ с молодыми мужчинами

Главная сваха России Роза Сябитова высказалась против интимных отношений женщин после 50-ти с мужчинами намного моложе себя. Порассуждать на эту тему телеведущая решила на своей странице в Instagram.

Она отметила, что в последние годы разница в возрасте в любую сторону больше не считается помехой для счастливых отношений, даже когда женщине уже за 50. По мнению Сябитовой, такое стало возможно благодаря тому, что эти дамы отлично выглядят, здоровы, активны, умны и сексуальны. Молодым мужчинам с ними интересно, и многие из них подобные отношения большой удачей для себя.

«Не могу не согласиться с тем, что после 50, когда нет цели во что бы то ни стало скорее выйти замуж и родить детей, отношения превращаются в первую очередь в способ получения удовольствия от жизни», — написала телесваха.

Instagram @syabitova_roza

Однако сама она не относит себя к числу женщин, которые считают такие союзы приятными.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие», — резюмировала Сябитова, предположив, что не заметила, как изменился мир вокруг.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Роза Сябитова высказывала мнение, что после 50 лет, когда у человека перестает работать биологическая программа, направленная на размножение, секс превращается в сплошное удовольствие и развлечение.