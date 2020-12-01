Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что юрист Вадим Харченко, который обвинил группу Little Big в распространении порнографии, просто хочет попиариться на ее имени. Об этом он заявил в интервью 5-tv.ru.

Соседов считает, что данный коллектив — один из самых популярных в России, его также любят за рубежом. По его мнению, «уничтожить» его нельзя.

«Я не думаю, что там какая-то порнография. <…> Я считаю, что все это желание [юриста] как-то засветиться. Уничтожить группу не удастся. Зачем? Вопрос юристу возникает. Для самопиара, пропиариться, о себе заявить как-то», — заявил критик.

Известно, что Вадим Харченко пожаловался на клип группы «S*ck My D*ck 2020» в Роскомнадзор. Согласно его заявлению, слова этой песни содержат «призыв к совершению действий сексуального характера по отношению к неопределенному кругу лиц, включая несовершеннолетних детей».

При этом Соседов признался, что клипа не видел, а если в нем есть какая-то «порнография», то она продиктована художественным замыслом.

«Смешно это выглядит и глупо!», — оценил поступок юриста критик

Как писал 5-tv.ru ранее, вслед за юристом Харченко, обвиняющим группу в распространении порно, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Little Big позором петербургского музыкального движения.