Юрист из Москвы Вадим Харченко, возмущенный клипом «S*ck My D*ck 2020» группы Little Big, обратился с жалобой на ролик в Роспотребнадзор. Он приравнял композицию к средству распространения порнографии и счел, что видео и текст песни несут в себе призыв к действиям сексуального характера.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поддержал Харченко и выразил свое мнение относительно творчества коллектива. По его мнению, эта работа петербургских звезд не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к иронии.

«Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. Дело не в том, насколько морально, не морально… Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то четким моральным принципам — долго придется объяснять, что это такое», — жестко заявил политик.

Депутат не согласился напрямую с обвинением Харченко, хотя и не попытался в чем-то оправдать артистов.

«Это не порнография, а хулиганство… Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев», — сказал он.

По его мнению, творчество Little Big необходимо запретить в России. Он уверен, что команда не имеет права представлять страны где бы то ни было.

«Пускай они лучше играют в общественных туалетах Ленинградского вокзала, для того, чтобы у людей лучше шел процесс», — добавил он.

По мнению Милонова, отклонения в сторону пошлости свойственны и другим звездам отечественного шоубиза. Так, он заявил, что певец Филипп Киркоров, несмотря на все заслуги, тоже порой выдает творчество сомнительной ценности.

«Филипп Киркоров. Он конечно, в музыкальном плане на космос выше Little Big, но постоянно прорывает его, хотя он не такой хулиган. Но Little Big это обычная проблема: им улыбнулась удача благодаря стечению обстоятельств. Лично мне кажется, что это позор ленинградской музыки, петербургской, а не достояние. После Гребенщикова, знаете ли, слушать Little Big это все равно, что после французских духов нюхать унитаз. Но о вкусах не спорят, кому-то и группа „Ленинград“ нравится», — отметил депутат.

Клип «S*ck My D*ck 2020» был загружен на YouTube 6 ноября. В начале ролика музыканты предупреждают, что не преследуют цель оскорбить чьи-то чувства, а предлагают к просмотру «гимн ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века».

Клип начинается с того, что музыканты и приглашенные гости — блогер Данила Поперечный, продюсер Александр Гудков — готовятся к празднованию Рождества. Юморист Гарик Харламов в костюме Санта-Клауса приносит подарки в виде лесных пожаров, извержения вулкана. Участники группы Little Big в это время пьют «Новичок» наряжают елку игрушками-коронавирусами.

«Little Big, конечно сейчас превзошли сами себя и сами себя опозорили. Их явно творческий кризис раздирает. Ну и пес с ними», — добавил Милонов.

