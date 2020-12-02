«Бомба!» — Алексей Панин сделал селфи с «лучшей девушкой в СССР»
Компанию эпатажному актеру составила, пожалуй, самая харизматичная звезда шоу-бизнеса.
Фото, видео: Instagram @actor_ap
Скандально известный актер Алексей Панин всегда поражал публику неординарным взглядом на жизнь. Некоторые могут сказать, что его вкусы, как минимум, странные. Но вот чего действительно у него не занимать, так это трепетного отношения к противоположному полу.
Как известно, в числе его любовниц были такие роскошные женщины, как актриса Марина Александрова и ее коллега Екатерина Шпица. А ради звезды сериалов Любы Зайцевой Панин и вовсе был готов свернуть горы! Впрочем, по сей день эпатажный актер не упускает возможности хотя бы постоять рядом с шикарной дамой. Вот, к примеру, недавно сделал селфи с певицей Лолитой. Судя по выражению лица Алексея на снимке, он без ума от харизматичной артистки.
«Лучшая девушка в СССР!» — неожиданно подписал снимок Панин.
Подписчики актера заметили, что Лолита и впрямь одна из лучших представительниц отечественной эстрады.
«Ох, я ее тоже обожаю! Красотка наша!»
«Умеете вы, Алексей, женщин выбирать! Лола — бомба!»
«Класс! А когда была молода и юна — вообще глаз не отвести!»
«Да, Лолита наше все! Уважаю ее за характер!» — писали фанаты.
Однако как показала практика, даже красивые русские женщины не могут удержать мужчину на родине. Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алексей Панин решил эмигрировать в Испанию и как он там живет.
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