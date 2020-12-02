Скандально известный актер Алексей Панин всегда поражал публику неординарным взглядом на жизнь. Некоторые могут сказать, что его вкусы, как минимум, странные. Но вот чего действительно у него не занимать, так это трепетного отношения к противоположному полу.

Как известно, в числе его любовниц были такие роскошные женщины, как актриса Марина Александрова и ее коллега Екатерина Шпица. А ради звезды сериалов Любы Зайцевой Панин и вовсе был готов свернуть горы! Впрочем, по сей день эпатажный актер не упускает возможности хотя бы постоять рядом с шикарной дамой. Вот, к примеру, недавно сделал селфи с певицей Лолитой. Судя по выражению лица Алексея на снимке, он без ума от харизматичной артистки.

«Лучшая девушка в СССР!» — неожиданно подписал снимок Панин.

Instagram @actor_ap

Подписчики актера заметили, что Лолита и впрямь одна из лучших представительниц отечественной эстрады.

«Ох, я ее тоже обожаю! Красотка наша!»

«Умеете вы, Алексей, женщин выбирать! Лола — бомба!»

«Класс! А когда была молода и юна — вообще глаз не отвести!»

«Да, Лолита наше все! Уважаю ее за характер!» — писали фанаты.

Однако как показала практика, даже красивые русские женщины не могут удержать мужчину на родине. Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алексей Панин решил эмигрировать в Испанию и как он там живет.