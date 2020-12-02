Волосожар и Траньков рассказали, кто дойдет до финала «Ледникового периода»
Супруги назвали явных фаворитов проекта, отметив их технику и артистизм.
Фото: ТАСС / Тырин Денис; 5-tv.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», катаясь в паре с актером Евгением Прониным. Ее муж же — тренер Максим Траньков занял судейское кресло. Супругов связала любовь к данному виду спорта, поэтому неудивительно, что дома они также обсуждают атмосферу на проекте и возможных победителей этого сезона. Своими размышлениями супруги поделились в интервью с Teleprogramma.pro.
Волосожар отметила, что в шоу много сильных пар, но отдельно можно выделить боевой настрой партнеров Романа Костомарова и Регины Тодоренко, а также пару Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Достойны финала, по ее мнению, и Вячеслав Чепурченко, катающийся с Яной Хохловой.
«Соглашусь с Таней. Тандем Костомарова и Тодоренко удачен, они хорошо друг другу подходят, в том числе и по характеру. Сочетание опыта и комфортного режима работы дает результат в оценках этой пары», — пояснил Максим Траньков слова супруги.
Также он добавил, что пара Энберта и Кузьминой стали фаворитами проекта, потому что Ольга «очень хорошо чувствует себя на льду».
В заключение он припомнил, что поставил высший балл паре Хохлова — Чепурченко, заметив, что партнер «предрасположен к фигурному катанию», а его коллега по льду Яна очень «креативная и компактная» спортсменка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ильиных нежно простилась с Топаловым после вылета из «Ледникового периода».
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