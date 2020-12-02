Волосожар и Траньков рассказали, кто дойдет до финала «Ледникового периода»

Фигуристка Татьяна Волосожар принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», катаясь в паре с актером Евгением Прониным. Ее муж же — тренер Максим Траньков занял судейское кресло. Супругов связала любовь к данному виду спорта, поэтому неудивительно, что дома они также обсуждают атмосферу на проекте и возможных победителей этого сезона. Своими размышлениями супруги поделились в интервью с Teleprogramma.pro.

Волосожар отметила, что в шоу много сильных пар, но отдельно можно выделить боевой настрой партнеров Романа Костомарова и Регины Тодоренко, а также пару Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Достойны финала, по ее мнению, и Вячеслав Чепурченко, катающийся с Яной Хохловой.

«Соглашусь с Таней. Тандем Костомарова и Тодоренко удачен, они хорошо друг другу подходят, в том числе и по характеру. Сочетание опыта и комфортного режима работы дает результат в оценках этой пары», — пояснил Максим Траньков слова супруги.

Также он добавил, что пара Энберта и Кузьминой стали фаворитами проекта, потому что Ольга «очень хорошо чувствует себя на льду».

В заключение он припомнил, что поставил высший балл паре Хохлова — Чепурченко, заметив, что партнер «предрасположен к фигурному катанию», а его коллега по льду Яна очень «креативная и компактная» спортсменка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ильиных нежно простилась с Топаловым после вылета из «Ледникового периода».