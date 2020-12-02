Названа причина смерти актрисы Нины Ивановой из «Весны на Заречной улице»
Звезда советского кино скончалась на 87-м году жизни 1 декабря.
Фото: РИА Новости
Проблемы с сердцем явились основной причиной смерти звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой. О кончине актрисы стало известно 1 декабря.
«Врачами скорой помощи была констатирована смерть 86-летней актрисы Нины Ивановой. Женщина умерла в своей квартире на Проспекте Мира. После осмотра медики установили причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — констатировал источник в правоохранительных органах.
Как уточняет KP.RU, в последние годы Нина Георгиевна практически не выходила на контакт с людьми — буквально, вела затворнический образ жизни. Звезда кинематографа не только отказывалась давать интервью, но и с соседями по подъезду общалась крайне редко.
Ее бездыханное тело около 15.00 обнаружил 62-летний Сергей — жилец многоквартирного дома. Он решил навестить пожилую соседку, но та почему-то не открывала дверь. Дернув за ручку, мужчина обнаружил, что та не заперта, прошел внутрь и увидел Иванову, лежащую без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.
В Союзе кинематографистов подтвердили информацию о кончине Нины Георгиевны. Ей было 86 лет. Несмотря на то, что звезда была замужем, детей у нее так и не родилось.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Георгия Гаврилова, экс-супруга актрисы Маргариты Тереховой.
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