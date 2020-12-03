🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 декабря, убывающая Луна в знаке Рака благоприятствует научной и интеллектуальной деятельности, а также работе, связанной с помощью людям и сообществам — психологии, социологии, астрологии.

Посвятите время общению с единомышленниками, друзьями по интересам. Сегодня хороший день для проведения конференций и семинаров, а также вступления в партии, кружки, секции, общества. Остерегайтесь работы с электричеством — возможны неприятные инциденты.

♈ Овен

По итогам уходящего года постарайтесь непредвзято оценить свои успехи и поражения. В числе потерь этого года — ваше отношение к себе и своим амбициям. Звезды советуют отбросить сомнения в перспективах и более уверенно подойти к построению планов на 2021 год. Все получится, если вы поверите в свои силы и таланты.

Космический совет: пересмотрите отношение к себе — вы заслуживаете большего!

♉ Телец

Ваше положение сегодня может оказаться нестабильным. Негативная энергия извне не должна влиять на ваше состояние, помните об этом. То, что говорят или думают о вас люди, связано, скорее, с их собственными страхами и неуверенностью. Чем внимательнее вы будете, тем быстрее это поймете. Будьте выше сплетен и осуждений, не храните их в своей душе. Действуйте спокойно и планомерно.

Космический совет: не слушайте злопыхателей, любите себя!

♊ Близнецы

Вы настолько чувствительны, что порой ощущаете на себе бремя всех бед мира. Но есть и ваша собственная боль. Все это может действовать на вас разрушительно, еще одна «последняя» капля — и недалеко до срыва. Поберегите себя. Когда вы чувствуете, что становитесь жертвой собственных эмоций, вспомните: вы не можете изменить мир, но можете сделать иным отношение к происходящим событиям. Это ваш путь к спасению.

Космический совет: сегодня вы, вероятно, испытаете повышенную чувствительность.

♋ Рак

Держать и подогревать в себе гнев — опасная привычка. Эмоциональные всплески и ссоры не приведут к разрешению конфликта или трудной жизненной ситуации. Лишь усугубят. Постарайтесь сегодня рассмотреть предмет своего негодования бесстрастно. Изучите причины нестабильного состояния, и разработайте план действий. Только собранность и холодная голова помогут реализовать ваш потенциал.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы привнести в отношения любовь и сострадание.

♌ Лев

Дела на работе идут хорошо, но могут пойти еще лучше. Высшие силы предупреждают: не теряйте бдительности и не упускайте возможностей, которые преподносит судьба. Перспективный проект или полезное знакомство — удача может прийти отовсюду. Не стоит огорчаться, если полученный результат труда будет отличаться от запланированного. Возможно, такой исход окажется наилучшим.

Космический совет: ваша карьера пойдет в гору — не упускайте шанс!

♍ Дева

Очень непростой день для Дев. Велик риск увидеть себя жертвой обстоятельств и предаться меланхолии. Не думайте, что самое плохое случается именно с вами, это не так. Вселенная добра и заботлива — каждое событие призвано открыть дорогу к лучшему будущему. Воспринимайте неудачи, как неизбежные шаги к счастью. Действуйте!

Космический совет: вам все по плечу, не бойтесь трудностей

♎ Весы

Иногда мы недооцениваем тех, кто рядом, а порой страшно разочаровываемся в тех, кому доверяем. Таковы риски дружбы и любви. Но кое-что можно изменить, если быть чуть внимательнее. Присмотритесь к своему окружению. Прекратите токсичные отношения и поощрите своей заботой тех, кто трепетно к вам относится.

Космический совет: отблагодарите тех, кто был рядом в трудную минуту.

♏ Скорпион

Сегодня вас одолеет соблазн попробовать что-то новое и расширить границы. Это неплохой план, но существуют и некоторые риски. Звезды советуют пока придерживаться проверенных методов в работе и творчестве. В этот день займитесь тем, что получается лучше всего, а если хочется перемен — задумайтесь о том, чтобы стать лидером на данном этапе. Возможно, вас ждет успех на руководящей должности или в качестве учителя. Прислушайтесь к себе и поделитесь советом с окружающими.

Космический совет: верьте себе и своей интуиции.

♐ Стрелец

Это определенно ваш день. Будьте смелее и позвольте себе сумасбродства! Конечно, сорваться в кругосветное путешествие, может, и не получится, но небольшая поездка принесет много положительных эмоций. Сегодня вероятны судьбоносные встречи. Случайное знакомство может перерасти в крепкую дружбу или головокружительный роман. Смело говорите «Да!» открывающимся возможностям.

Космический совет: будьте готовы к приключениям.

♑ Козерог

В карьере и финансовом вопросе вас ждут приятные перемены, не отчаивайтесь. Но этот сдвиг требует вашего признания по отношению к коллегам, ощущения общего дела и энтузиазма. Научитесь работать как часть общего механизма, и это приведет вас к успеху. Для фрилансеров звезды готовят новый интересный проект, который бросит им творческий вызов.

Космический совет: вас ждет удача, не упустите ее!

♒ Водолей

Прекрасный день для того, чтобы оценить радостные события уходящего года. Примите щедрость судьбы и поблагодарите ее за то, что случилось в последние месяцы. Все это — часть пути к неизменно светлому будущему. В ближайшее время возможно зарождения нового романтического чувства. Если вы симпатизируете кому-то, не бойтесь стать смелее. Амур на вашей стороне.

Космический совет: отбросьте былые невзгоды и смело смотрите в будущее.

♊ Рыбы

То, что говорят вам или о вас окружающие, в большинстве случаев является их проекцией реальности. Не перенимайте чужих взглядов на события и перспективы, не позволяйте хаосу и неразберихе коснуться вас. Думайте о том, что пробуждает радость, занимайтесь делом, которое приносит удовольствие. Если рядом с вами люди, которые отравляют светлые моменты жизни, возможно, пришло время отпустить их.

Космический совет: присмотритесь к друзьям — все ли они на вашей стороне?

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