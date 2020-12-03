На лице умершей актрисы Акимовой найдены странные раны

На теле умершей накануне 75-летней звезда фильма «Сердце матери» Нины Акимовой были найдены странные следы на лице. По информации 5-tv.ru, это ссадина на лбу и гематомы в области глаз.

К слову, это не первый инцидент с участием знаменитости. Около года назад ее госпитализировали с побоями. Поговаривали, что это было дело рук одного из ее родственников, предположительно, пасынком. Чем тогда закончилась эта история не известно. Все постепенно забылось.

А 2 ноября в полицию обратилась директор «Российского государственного академического молодежного театра» Софья Апфельбаум. Она написала заявление на розыск сотрудницы своего театра. Апфельбаум заявила, 75-летняя Нина Акимова не выходит на работу и попросила сотрудников правоохранительных органов помочь установить ее местонахождение.

Спустя еще месяц актриса умерла. Предположительно, смерть все же носит естественный характер. Но происходящие с Акимовой последний год события вызывают множество вопросов. Да и тело ее нашел все тот же пасынок, что в прошлом году подозревался в избиении актрисы.

Нина Николаевна Акимова (Васильковская) в 1967 году окончила Театральное училище имени Щепкина и с 1983 года работала в РАМТе. За многие годы она сыграла не один десяток ролей в спектаклях самых разных жанров. В частности, «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель», «Сердце матери».