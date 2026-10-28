Умерла игравшая с Меган Маркл актриса Сьюзан Сент-Джеймс

Скончалась актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по работе с Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры». Об этом сообщило издание People.

Сент-Джеймс было 80 лет. Она скончалась после борьбы с раком поджелудочной железы. Также она участвовала в известных проектах «Макмиллан и жена» и «Кейт и Элли».

В сериале «Форс-мажоры» Сент-Джеймс исполнила эпизодическую роль. Маркл же играла помощницу юриста Рэйчел Зейн.

«Она никогда не относилась к людям как к незнакомцам. Каждый человек, с которым она встречалась, становился самым важным человеком в комнате в тот момент, от коллеги по совету директоров до продавца в обувном магазине, который обычно уходил, зная всю историю ее жизни», — рассказал источник изданию People.

Сент-Джеймс дебютировала в модельном бизнесе, прежде чем пойти в кино. Ее экранный прорыв произошел в 1968 году — когда она получила роль ассистента исследователя Пегги Максвелл в сериале NBC «Название игры».

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