Умерла игравшая с Меган Маркл актриса Сьюзан Сент-Джеймс

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Артистка скончалась от онкологического заболевания.

Умерла актриса игравшая с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

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Скончалась актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по работе с Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры». Об этом сообщило издание People.

Сент-Джеймс было 80 лет. Она скончалась после борьбы с раком поджелудочной железы. Также она участвовала в известных проектах «Макмиллан и жена» и «Кейт и Элли».

В сериале «Форс-мажоры» Сент-Джеймс исполнила эпизодическую роль. Маркл же играла помощницу юриста Рэйчел Зейн.

«Она никогда не относилась к людям как к незнакомцам. Каждый человек, с которым она встречалась, становился самым важным человеком в комнате в тот момент, от коллеги по совету директоров до продавца в обувном магазине, который обычно уходил, зная всю историю ее жизни», — рассказал источник изданию People.

Сент-Джеймс дебютировала в модельном бизнесе, прежде чем пойти в кино. Ее экранный прорыв произошел в 1968 году — когда она получила роль ассистента исследователя Пегги Максвелл в сериале NBC «Название игры».

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