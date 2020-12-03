PR-директор Бари Алибасова назвал причину госпитализации продюсера

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин назвал предварительную причину госпитализации деятеля искусства. По его словам, виной всему могла стать «Виагра».

Есть версия, основная пока сейчас, что это возможно передозировка «Виагры». Потому что препарат этот расширяет сосуды, если его пьешь, либо часто, либо много, то расширение сосудов происходит очень сильное. Из-за этого у человека может сильно понизиться давление. Особенно, если в таком возрасте. Там у него были упаковки «Виагры». Даже врачи, когда увидели, они даже сказали, что из-за этого. Это основная версия сейчас», — сообщил Горжанкин.

Известного российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали в четверг, 3 декабря. Он был экстренно доставлен в одну из столичных клиник.

«Резко давление упало. Стало плохо. Голова кружилась. Можно сказать, он практически не ходил. Вызвали скорую, скорая прияла решение, что его надо госпитализировать. Увезли его в больницу, сейчас он находится в больнице. Врачи сказали, что сейчас его точно не отпустят домой, нужно, чтобы он полежал в субботу и воскресенье. Они сказали, что состояние стабилизируемое в общем-то, но оно все равно не такое, чтобы его можно было отправить домой», — рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Несчастья на Алибасова начали валиться около года назад. Сначала он выпил «Крота» и едва не умер от ожогов пищевода и дыхательных путей. В этом году он оказался в нарколечебнице, а затем и в психиатрической клинике, серьезно пострадала его память. Теперь он готовится к разводу с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, и спорит с ней из-за имущества. Бари Алибасов-младший считает, что причиной всех бед могла быть кукла вуду и мощное проклятье.