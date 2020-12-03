Садальский показал «реальную» внешность Степаненко и был освистан

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Татьяна Меркер
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Пользователи посоветовали артисту спрашивать разрешения у женщин, чьи «уродливые» фото он публикует.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, Instagram @stassadal

Актер театра и кино Станислав Садальский вместе с коллегой по цеху Еленой Степаненко стали гостями программы Малахова. В перерывах от съемки шоу, звезды решили запечатлеть момент, которым Садальский гордо поделился в сети.

«Сегодня у Малахова Степаненко блистала», — подписал снимок артист и наткнулся на лавину хейта в свой адрес.

Дело в том, что на фото, по мнению фанатов, Степаненко получилась крайне плохо: неправильный ракурс, свет, обилие макияжа. Они разозлились на Садальского за то что тот выставил такую «уродливую» фотографию, не спросив мнения самой юмористки.

Instagram @stassadal

В комментариях к публикации поклонники Степаненко принялись защищать ее, от «бесчувственного и невнимательного» актера, который так «ужасно» поступил с женщиной. Не забыли лишний раз и выразить свое негодование тем, как неудачно юмористка получилась на снимке.

«Ну и мумия»

«Какой слой штукатурки нанесла!»

«Свет не так падает, и лицо кажется маской, а Степаненко красавица и умница!» — написали пользователи.

Многие отметили, что артистка неплохо справляется после развода с Евгением Петросяном, который уже успел заиметь жену и наследника. Звезда сделала несколько дорогостоящих процедур и стала выглядеть не старше 50 лет, сообщает KP.RU

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Степаненко об отцовстве Петросяна.

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