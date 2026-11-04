«У нас нет такой традиции»: Винокур раскрыл, как они с Лещенко проводили время после концертов

Владимир Винокур рассказал, как они с Львом Лещенко проводили время после концертов в Кремле. Юморист признался, что у артистов не было привычки отмечать каждое выступление алкоголем, выпить коллеги могли только по праздникам. Об этом он сообщил 5-tv.ru перед концертом, посвященным 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

«У нас со Львом Валерьянычем… У нас нет такой традиции после концерта пойти и напиться», — поделился Винокур.

При этом у артистов действительно были общие традиции, связанные с выступлениями на одной из главных концертных площадок страны. Винокур с теплотой вспомнил о временах, когда они с Лещенко регулярно пересекались на концертах и проводили время вместе.

Владимир Винокур — известный эстрадный артист, юморист и пародист, с 1989 года руководящий Государственным театром пародий. Лев Лещенко — народный артист РСФСР, один из самых узнаваемых исполнителей отечественной эстрады. Их связывают не только многолетняя дружба, но и совместная учеба в ГИТИСе.

Знакомство артистов началось с забавного эпизода: когда Винокур после армии пришел на консультацию в институт, Лещенко, который тогда уже учился на последнем курсе, помог ему найти нужный кабинет. С тех пор прошло больше полувека. Артисты дружат семьями, ходят друг к другу в гости и регулярно подшучивают друг над другом. Винокур даже устраивал приятелю розыгрыши во время гастролей, а Лещенко спокойно относился к пародиям на себя.

История их знакомства и забавные случаи из совместной жизни вошли в материал программы «Светская хроника». Всего один розыгрыш помог Владимиру Винокуру и Льву Лещенко стать близкими друзьями.

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