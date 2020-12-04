«Он любит странные вещи»: Нетребко рассказала об увлечениях своего особенного сына

Известная на весь мир оперная певица Анна Нетребко в эфире телеканала 78 рассказала об увлечениях своего особенного сына Тьяго. У мальчика аутизм, в сентябре ему исполнилось 12 лет.

«Тьяго нравится современное искусство, ему нравятся инсталляции, ему нравится абстрактная живопись. Он любит странные вещи, он любит картины Сальвадора Дали, или какие-то со странной фантазией такой немножко черноватой. Вот какой-то у него такой вкус. Я не знаю почему», — рассказала народная артистка России в эфире телеканала 78.

А вот петь мальчик не хочет, несмотря на то что у него, по словам мамы, хороший голос и слух. Но ему нравится тромбон. А вообще Тьяго уже давно хочет стать аниматором и делать мультфильмы.

«Уже несколько лет прям упорно хочет. Я говорю, ну ты понимаешь, что для этого нужно учиться, а ты же лентяй. Он же такой, хитренький. Аутист аутистом, но где ему надо, он все понимает», — поделилась Нетребко.

По словам звезды, таких особенных детей, как Тьяго сейчас очень много, и, по ее мнению, с ними нужно работать.

«Никакой медицины им не нужно ни в коем случае, если это не совсем серьезный случай агрессивный. И даже такие случаи — их возможно как-то поправить, и дать этим людям возможность работать и жить самостоятельно», — заключила Анна Нетребко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления Тьяго вместе с мамой и ее мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, на сцене Кремлевского дворца.