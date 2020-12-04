Zivert в Красноярске повторила «подвиг» Басты в разгар пандемии

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Анна Васильева
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На концерт популярной поп-певицы пришла не одна сотня человек. По словам очевидцев, зрители не соблюдают дистанцию и нарушают масочный режим.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, T.me @borusio, 5-tv.ru

Пандемия коронавируса не стала преградой для встречи певицы Zivert и ее поклонников. На концерте в Красноярске, который проходит сегодня, не осталось свободных мест. И все это сразу после нашумевшего скандала с Василием Вакуленко, который более известен как Баста.

Примечательно, что музыканты не так давно выпустили клип на совместный трек с говорящим названием «Не болей». А теперь артисты по очереди, невзирая на то, что новая коронавирусная инфекция пока никуда не делась, собирают полные залы.

Ролик с выступления, на котором видно огромное количество людей, публикуют различные Telegram-каналы. В комментариях люди отмечают, что слушателей в «Гранд Холл Сибирь» собралось много.

В разговоре с 5-tv.ru концертный директор певицы подтвердил, что концерт в Красноярске идет полным ходом, но комментировать сложившуюся ситуацию отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что администрация «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге частично признала вину за скандал с концертами рэпера Басты. Во время выступления артиста были выявлены нарушения санитарных норм, предполагающих обязательное использование мер индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса.

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