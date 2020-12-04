«Я тут как узник»: пожилого брата Баталова заперли в доме престарелых

Сводный брат покойного актера Алексея Баталова, священник Михаил Ардов, рассказал, что родственники насильно определили его в дом престарелых. В учреждении он оказался против своей воли, пишет сайт KP.RU.

Журналистам удалось дозвониться до Ардова. Сделать это было нелегко — в доме престарелых в московском Свиблово у него отобрали сотовый телефон.

«Я тут как узник, помогите, — попросил священнослужитель. — Я даже родственникам позвонить не могу. Они просто не берут трубки. Ко мне никто не приходит».

Кто именно определил 83-летнего Ардова в это заведение, неизвестно. В администрации дома престарелых отказались сообщить имя человека, заключившего с ними контракт. Но они подтвердили, что видеться с прессой ему нельзя.

«Это одно из условий его проживания тут: полный запрет на общение с журналистами, — рассказали представители учреждения. — Мало ли что он хочет! Важнее контракт, который мы подписали с родственниками».

Ардов — младший брат Баталова по матери, от ее второго брака с писателем Виктором Ардовым. У Михаила не было своих детей, когда он завершил свою карьеру и посвятил себя служению Господу. Он — единственный оставшийся в живых из троих братьев. Младший, Борис, скончался в 2004 году, старший, Баталов, — в 2017 году.

Тогда священник много помогал его вдове Гитане Леонтенко и дочери Марии, а сейчас остался совсем один. У него есть также племянница Надежда — старшая дочь Баталова, и семь племянниц от второго брата. Как пишет «Экспресс газета», одна из них, Анна Борисовна, сильно не любит представителей СМИ. Но могла ли она поместить пожилого дядю в дом престарелых насильно, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Баталова не идет на очную ставку с Дрожжиной и Цивиным и мешает работе СК.