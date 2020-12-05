Призрак Легкоступовой был замечен в коридорах «Останкино»

|
Алина Потёмкина
1 548

Свидетельница потустороннего явления уверена, что покойной не нравится, как в телеэфирах полощут ее личную жизнь.

Призрак Легкоступовой был замечен в коридорах «Останкино»

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Имя Валентины Легкоступовой так часто упоминают в прессе после ее гибели, что посмертная популярность едва ли не превышает ту, что была у артистки при жизни на пике карьеры. Тем, кто верит в мистику, не покажется странным, что в телецентре «Останкино» был замечен призрак певицы. Ведь именно здесь проходит большинство эфиров, посвященных ее раннему уходу, в ходе которых личную жизнь Легкоступовой полощут десятки людей — как близких к звезде, так и вспомнивших о ней только после трагедии. Явление потусторонних сил в образе знаменитости увидела гостевой редактор телецентра Татьяна Власова, пишет издание Popcake.

По ее словам, она шла по коридору центра одна и почувствовала на себе взгляд. Когда женщина обернулась, то увидела образ артистки в свадебном платье, которое так хорошо теперь знают поклонники из эфиров федеральных каналов.

«Меня аж в пот бросило, она стояла и смотрела на меня. Могут некоторые сказать, что я сумасшедшая, но я абсолютно точно могу сказать, я не верила в привидения, до этого дня. Она была, как живая, с грустным взглядом, потом еще раз посмотрела на меня и пропала», — поделилась Власова.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, а также проходила лечение от алкоголизма в клинике. На момент певице было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова. В эфире федеральных каналов регулярно собираются «эксперты», вскрывающие все новые подробности жизни артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж Легкоступовой назвал ее заложницей последнего супруга.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Выть волком на Луну. На кого из знаков зодиака влияет убывающий спутник З...

Последние новости

7:43
Вирусолог из Уханя предрекла распространение новых видов коронавируса
7:28
Предупрежден — значит вооружен: какие черты людей говорят об их склонности к насилию
7:13
«Он покончил с собой»: обнародовано письмо влюбленной в Олега Ефремова Дорошиной
7:01
Тест: Какой это мультфильм Диснея?
7:00
Выть волком на Луну. На кого из знаков зодиака влияет убывающий спутник Земли?
6:47
Уж послала так послала: итальянец после ссоры с женой прошел 450 километров

Сейчас читают

Призрак Легкоступовой был замечен в коридорах «Останкино»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Так спеть может только Юра»: Шатунов представил новую песню в лучших традициях «Белых роз»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь