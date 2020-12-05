Призрак Легкоступовой был замечен в коридорах «Останкино»

Имя Валентины Легкоступовой так часто упоминают в прессе после ее гибели, что посмертная популярность едва ли не превышает ту, что была у артистки при жизни на пике карьеры. Тем, кто верит в мистику, не покажется странным, что в телецентре «Останкино» был замечен призрак певицы. Ведь именно здесь проходит большинство эфиров, посвященных ее раннему уходу, в ходе которых личную жизнь Легкоступовой полощут десятки людей — как близких к звезде, так и вспомнивших о ней только после трагедии. Явление потусторонних сил в образе знаменитости увидела гостевой редактор телецентра Татьяна Власова, пишет издание Popcake.

По ее словам, она шла по коридору центра одна и почувствовала на себе взгляд. Когда женщина обернулась, то увидела образ артистки в свадебном платье, которое так хорошо теперь знают поклонники из эфиров федеральных каналов.

«Меня аж в пот бросило, она стояла и смотрела на меня. Могут некоторые сказать, что я сумасшедшая, но я абсолютно точно могу сказать, я не верила в привидения, до этого дня. Она была, как живая, с грустным взглядом, потом еще раз посмотрела на меня и пропала», — поделилась Власова.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, а также проходила лечение от алкоголизма в клинике. На момент певице было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова. В эфире федеральных каналов регулярно собираются «эксперты», вскрывающие все новые подробности жизни артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж Легкоступовой назвал ее заложницей последнего супруга.