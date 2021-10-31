Смешно до боли: как распознать рак легких по смеху

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Анна Васильева
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Медики рассказали о самых неожиданных симптомах, при которых стоит обратиться за помощью.

Смешно до боли: как распознать рак легких по смеху

Фото: Zuma\TASS

Американское общество онкологов рассказало изданию Daily Express о неожиданных проявлениях рака легких. Медики отметили, что онкология часто может протекать бессимптомно. Но всегда существуют «звоночки», при которых стоит обратиться к врачу.

Опасным сигналом может стать боль в груди при смехе, глубоком вздохе и кашле. Болезненные ощущения во время этих привычных действий могут говорить о закупорке легких, скоплении жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли.

Поспешить на прием к врачу также следует, если кашель долго не проходит и сопровождается выделениями, охриплостью, потерей аппетита, резким похудением без причины и одышкой. На рак легких также указывают чувство усталости или слабости и постоянные рецидивы таких инфекционных заболеваний, как бронхит или пневмония.

Кроме того, медики отмечают, что опухоль, которая разрушает нервную ткань, может вызывать сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко. Также об опухоли в легких, которая поразила и другие органы, могут свидетельствовать боли в плече, руке и слабость верхних конечностей. Обратиться к специалисту стоит тем, у кого потеет только одна сторона лица.

Специалисты уточняют, что вышеперечисленные симптомы присущи и другим болезням. Но чем раньше получится распознать рак, тем его проще вылечить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врач-эпидемиолог и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в интервью «Вечерней Москве» обозначил причины для госпитализации россиян с легкой формой коронавируса. Бывший главный санитарный врач России отметил, что пациентам, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, лучше быть под постоянным присмотром медиков.

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