Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Создатель школы «Мушкетеры Сетуни» скончался на 96-м году жизни.

Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман

Фото: Федерация фехтования России

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На 96-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

«На 96-м году ушел из жизни заслуженный тренер СССР Леонид Григорьевич Лейтман», — говорится в публикации.

Как отметили в организации, Леонид Григорьевич оставил после себя значимый след в истории отечественного фехтования. Он был ярким представителем своей эпохи: становился победителем и неоднократным призером юношеских первенств СССР, а также завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 1957 года в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.

Особое место в его биографии занимает тренерская деятельность. Созданная им школа «Мушкетеры Сетуни» стала не просто спортивной секцией, а настоящей кузницей характера и мастерства. Написанные Лейтманом методические пособия и аналитические работы до сих пор служат ориентиром для специалистов.

Как подчеркнули в федерации, Леонид Григорьевич умел видеть спорт изнутри и одновременно оценивать его по строгим объективным критериям.

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