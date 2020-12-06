Финский полицейский, поющий советскую песню, побил рекорды просмотров на YouTube

Финский полицейский, поющий советскую песню «Я люблю тебя жизнь», побил рекорд по просмотрам в соцсетях. По данным Google, ролик, записанный старшим констеблем из города Оулу Петрусом Шродерусом стал самым популярным в Финляндии видео на YouTubе по итогам 2020 года — его посмотрели более 2,7 миллиона раз.

Обладающий прекрасным тенором полицейский растопил сердца людей, распевая в разгар пандемии на опустевших городских улицах. Как пишет финское интернет-издание Yle, Шродерус — не простой констебль. В начале 2000-х страж порядка выиграл престижный конкурс исполнителей имени Тимо Мустакаллио и до 2012 года он пел в Национальной опере Финляндии, а потом решил снова вернуться в полицию.

Сам Петрус объяснил, снять это видео его подтолкнул тяжелый развод, который пришелся как раз на разгар пандемии. Исполняя на финском языке песню Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина он хотел напомнить самому себе и людям, что впереди всех все-таки ждут светлые времена.

Кстати, за это творчество Шродерус был награжден серебряной медалью «За заслуги».

Под роликом поющего полицейского слушатели оставили близко к семи тысячам комментариев, многие из них — на русском языке.

«Отличный выбор песни в это время, отлично исполнено, шикарный вид! Юмор на 5+. Финны, здоровья вам, братья!

«История про то как финский парень сделал для дружбы двух народов больше, чем все политики».

«Петрус, приезжай в Питер, на день полиции. Даже если официально не пригласят. Приходи на Дворцовую площадь, и спой свои песни. Мы тебя любим!» - пишут русскоязычные пользователи.

«Я из этого города. Я не говорю по-русски. Я провел некоторое время в Google Translate, чтобы увидеть, что происходит в комментариях. Все, что я могу сказать, русский народ действительно согрел мое сердце сегодня. Я люблю тебя, жизнь», — прокомментировал увиденное земляк Шродеруса.

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