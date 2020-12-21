Вдова Табакова объяснила, почему актер оставил без наследства старших детей

Светлана Александрова
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Все имущество народного артиста СССР — три квартиры, дом и автомобиль — досталось его второй семье.

Вдова Табакова объяснила, почему актер оставил без наследства старших детей

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова актриса Марина Зудина объяснила, почему художественный руководитель «Табакерки» и МХТ имени Чехова оставил без наследства своих детей от первого брака. Детали завещания Зудина раскрыла в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на Миллион». В своей последней воле Табаков упомянул только детей второй супруги.

«В завещании действительно только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить», — цитирует вдову знаменитого артиста «Экспресс газета».

Как отмечает издание, у Антона и Александры, родившихся в браке Табакова с актрисой Людмилой Крыловой, были напряженные отношения с отцом с того времени, как он ушел от их мамы. При этом 55-летняя Марина Зудина отрицает слухи, что увела артиста из семьи. По ее словам, об их отношениях знали все и семью Олега Павловича такое положение вещей устраивало.

«Мне кажется, материальная тема волновала ту семью даже больше, чем сам уход Табакова. Но у каждого человека своя правда», — сказала актриса.

Со временем режиссер наладил отношения со своим старшим сыном, по словам Зудиной, она даже ездила к нему вместе с мужем в гости. А со старшей дочерью Александрой Олег Павлович так и не смог помириться. В итоге три квартиры в Москве, загородный дом и автомобиль достались второй семье Табакова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, основатель знаменитой «Табакерки» и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

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