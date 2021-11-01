Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе

Только без паники! Это касается тех, кто постоянно забывает, выключил ли утюг и тех, кто ночами придумывает ответы на вопрос начальника о потенциальном трехминутном опоздании. Издание Lisa.ru составило список самых нервных и неспокойных знаков зодиака.

Овен

Внешне спокойные и уравновешенные. Этим людям легче успокоить других, чем себя. Каждую секунду Овны могут переживать из-за потенциальных неудач. Излишняя нервозность держит их в тонусе. Но талант преувеличивать проблемы все портит.

Лев

Эти люди слишком ответственны. Причем не только за себя. Львы любят, когда их старания оценивают по достоинству. И если такого не происходит — начинается паника.

Близнецы

Этим людям не свойственна сдержанность, но они отчаянно пытаются обуздать это качество. Когда все идет не по плану, Близнецы не подают вида. Боевые действия разворачиваются в душе и голове Близнецов с невероятной скоростью.

Рыбы

Представители этого знака могут паниковать всегда и везде. Будь это неожиданная встреча с кем-то или большое выступление на публике. Рыбы часто занимаются самокопанием и очень расстраиваются, если «докопаться» до правильного решения так и не удается.

Дева

Эти перфекционисты уже давно придумали сценарий для каждой жизненной ситуации. И если приходится хоть немного отойти от текста, начинается хаос. Реальные неудачи пугают Дев намного меньше, чем их вымышленные «загоны».

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