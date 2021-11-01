Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе

|
Анна Васильева
14 686

Эти внешне спокойные люди паникуют даже по мелочам.

Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе

Фото: Depositphotos / Xalanx

Только без паники! Это касается тех, кто постоянно забывает, выключил ли утюг и тех, кто ночами придумывает ответы на вопрос начальника о потенциальном трехминутном опоздании. Издание Lisa.ru составило список самых нервных и неспокойных знаков зодиака.

Овен

Внешне спокойные и уравновешенные. Этим людям легче успокоить других, чем себя. Каждую секунду Овны могут переживать из-за потенциальных неудач. Излишняя нервозность держит их в тонусе. Но талант преувеличивать проблемы все портит.

Лев

Эти люди слишком ответственны. Причем не только за себя. Львы любят, когда их старания оценивают по достоинству. И если такого не происходит — начинается паника.

Близнецы

Этим людям не свойственна сдержанность, но они отчаянно пытаются обуздать это качество. Когда все идет не по плану, Близнецы не подают вида. Боевые действия разворачиваются в душе и голове Близнецов с невероятной скоростью.

Рыбы

Представители этого знака могут паниковать всегда и везде. Будь это неожиданная встреча с кем-то или большое выступление на публике. Рыбы часто занимаются самокопанием и очень расстраиваются, если «докопаться» до правильного решения так и не удается.

Дева

Эти перфекционисты уже давно придумали сценарий для каждой жизненной ситуации. И если приходится хоть немного отойти от текста, начинается хаос. Реальные неудачи пугают Дев намного меньше, чем их вымышленные «загоны».

Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько лет умирают представители разных знаков зодиака.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.52
0.71 82.29
0.45
Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами се...

Последние новости

5:25
Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе
5:15
Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 опасна для жизни
5:01
Штрафы за неуплату электричества в России могут вырасти вдвое
4:40
Рабочего на Камчатке затянуло в установку на производстве рыбной муки
4:19
Шаляпин о квартирах умершей жены: «Не собираюсь никому ничего возвращать!»
4:11
Лайфхак: Как правильно выбрать вкусный кофе?

Сейчас читают

Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет
Как по дате рождения узнать кармические задачи, чтобы жить дольше и счастливее
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака