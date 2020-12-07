«Стандартная ситуация»: Юрий Лоза рассказал, как стал жертвой мошенников

Музыкант Юрий Лоза рассказал, как попал в лапы мошенника в сфере аренды жилья. Он поведал, что поверил мошенникам, как и большое количество доверчивых людей. Артист оплатил квартиру в Крыму, куда хотел отправиться на отдых, но по приезду понял, что его обманули.

«Это стандартная ситуация, это сплошь и рядом. Мне в комментариях к посту написали об этом раз 20, что вот тоже так же попал… Вы ищете на сайте квартиру, какую хотите снять, связываетесь с собственником. Два телефона у меня было, один в Whatsapp, один такой. Человек говорит, вот такая квартира, а когда вы приезжаете — оказывается, человека такого уже нет, он пропал», — рассказывает Лоза.

По словам музыканта, поначалу человек, представившийся ему владельцем, показался приличным — рассказывал про какие-то проблемы с благоустройством жилья, ремонтом трубопровода. В общем, наполнял «легенду» убедительными подробностями.

«В результате вы приезжаете и выясняется, что ни квартиры такой нет, ни человека в этом месте нет, что человек вообще в этом городе не живет. Он просто взял любые картинки любой квартиры с другого сайта», — сетует певец.

Как говорит Лоза, на сайте, название которого он уже точно не помнит, размещены данные о жилье по привлекательным ценам — именно на эту «удочку» попадается большинство обманутых. Деньги небольшие, условия прекрасные: люди готовятся к отпуску, переводят за пару дней до вылета задаток, но не получают обещанного.

Юрий Эдуардович решил, что не должен самостоятельно разбираться в этой проблеме и предложил заняться ей правоохранителям. Но и тут его ждали неприятные новости.

«Я все эти данные привез, написал заявление в полицию. А потом из полиции пришел ответ, что им не ответили из сервиса Яндекс. Деньги, откуда был счет, они туда написали, попросили дать информацию, что деньги получены. Потому что пока информации такой нет, дело они открыть не могут, и состава преступления тоже нет», — сказал музыкант.

О своем невезении с жильем Юрий Лоза рассказывал 5-tv.ru и раньше. Так, земля под его домом, в котором музыкант живет 19 лет, до сих пор не узаконена. Недобросовестное агентство, как выяснилось, продало ему участок, у которого уже был собственник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему поссорились Юрий Лоза и Сергей Шнуров, а также о других звездных конфликтах.