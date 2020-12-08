«Она вообще другая»: Видеоблогер раскрыл правду о Розе Сябитовой

|
Василий Заика
1 015

Николай Соболев в эфире YouTube-шоу рассказал, как ведет себя главная сваха страны в жизни и перед камерой.

«Она вообще другая»: Видеоблогер раскрыл правду о Розе Сябитовой

Фото: Instagram @syabitova_roza

Видеоблогер Николай Соболев в рамках YouTube-шоу раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся» Розе Сябитовой. Интересную особенность в поведении главной свахи страны уроженец Петербурга заприметил во время съемок известного телепроекта. По его словам, 58-летняя знаменитость в реальной жизни и перед объективом камеры — два абсолютно разных человека.

«Когда включилась камера, я ***** (удивился — Прим.ред.). <…> Это игра, это актерская игра. Она вообще другая! То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает», — сказал Николай Соболев.

Блогер добавил, что задал несколько вопросов Розе Сябитовой относительно ее неординарного образа. Телесваха пояснила, что в кадре ей необходимо работать на свою целевую аудиторию.

«Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать», — констатирует Николай Соболев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева могла стать матерью близнецов.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.66
-0.59 89.20
-0.77
Астролог назвала удачные даты для покупки выигрышных лотерейных билетов

Последние новости

20:25
«Сочетание несочетаемого»: стилист оценила «змеиный» наряд Собчак
20:18
Обзор Renault Duster: год во владении и два плановых ТО 
20:12
Названа причина смерти последнего министра обороны СССР Шапошникова
20:03
«Дьяволиада!» — Евгений Петросян жестко осудил юмор современных комиков
19:51
«Карта сопротивления»: рестораторы Петербурга взбунтовались против запрета на работу
19:40
В России продлили заморозку накопительной пенсии. Что это значит?

Сейчас читают

Какие цифры окажутся выигрышными в лотерее 2021 года — советы астролога
Замуж невтерпеж: кого из представителей знаков зодиака ждет свадьба в 2021 году
Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Лиза Арзамасова объявила о помолвке? — Фото