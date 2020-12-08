«Она вообще другая»: Видеоблогер раскрыл правду о Розе Сябитовой

Видеоблогер Николай Соболев в рамках YouTube-шоу раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся» Розе Сябитовой. Интересную особенность в поведении главной свахи страны уроженец Петербурга заприметил во время съемок известного телепроекта. По его словам, 58-летняя знаменитость в реальной жизни и перед объективом камеры — два абсолютно разных человека.

«Когда включилась камера, я ***** (удивился — Прим.ред.). <…> Это игра, это актерская игра. Она вообще другая! То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает», — сказал Николай Соболев.

Блогер добавил, что задал несколько вопросов Розе Сябитовой относительно ее неординарного образа. Телесваха пояснила, что в кадре ей необходимо работать на свою целевую аудиторию.

«Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать», — констатирует Николай Соболев.

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