Актриса и телеведущая Лариса Гузеева могла стать матерью близнецов. Дочь знаменитости Ольга Бухарова рассказала в эфире шоу на федеральном канале подробности беременности заслуженной артистки РФ.

По словам девушки, около года назад ей провели операцию по удалению эмбрионально-клеточной опухоли яичника — тератомы. Это образование в организме возникает еще при внутриутробном развитии и может включать в себя волосы, костную, мышечную, хрящевую, жировую, железистую и нервную ткани, а реже — конечность, туловище, глаз поглощенного эмбриона более сильным плодом.

«Не самая приятная вещь. Я попросила врачей мне показать ее после удаления, но они отказались», — цитирует Ольгу Бухарову Starhit.ru.

Когда дочь ведущей «Давай поженимся» поведала матери о деталях операции, знаменитость отреагировала на новость о «близнеце» несколько неоднозначно.

«Мама все это услышала, и у нее началась трясучка: „То есть у меня могло быть двое!“», - описала реакцию Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова.

Наследница знаменитости призналась, что после оперативного вмешательства на фоне депрессии набрала около десяти лишних килограммов. Девушка не особо переживает по этому поводу, являясь бодипозитивщицей. Ольга Бухарова перестала брить подмышки и осуждает людей, которые навязывают женщинам стандарты красоты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева показала взрослого сына впервые за долгое время.