Любовь зла: ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

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Анна Васильева
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Астрологи полагают, что создать счастливый союз можно с любым знаком зодиака. Но есть среди них и такие, с кем это сделать очень трудно.

Любовь зла: ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Фото: Depositphotos / TatyanaGl

Lisa.ru рассказал, представителей каких знаков зодиака сложнее всего затащить в семейную жизнь. Все пятеро «победителей» чаще выбирают ссоры, скандалы или полигамность.

Близнецы

Чем дальше в серьезные отношения, тем больше проблем с Близнецами. Они обожают флиртовать и не переносят, когда их личную свободу кто-то ограничивает. Поэтому чем ближе партнер становится Близнецам, тем быстрее они стараются дистанцироваться.

Лев

Эти люди гиперактивны и слишком эмоциональны. Отношения с ними, как жизнь на вулкане. Львы часто требуют от партнера столько внимания, сколько у того в запасе нет. Не все способны ежеминутно вслух боготворить свою половинку.

Овен

Представители этого знака практически не способны долго интересоваться одним и тем же. Они быстро загораются и также быстро становятся холодны к предмету своего интереса. Итог — горы маленьких романов и редкие серьезные связи.

Скорпион

Требовательные идеалисты. Скорпионы считают, что партнер с порога должен привыкнуть к скандалам и ссорам. Возлюбленному Скорпиона точно не видать личного пространства и свободы.

Водолей

Рожденные под этим знаком люди не поддаются пониманию остальных. У них свой мир, свои правила и идеалы. Часто подход к отношениям у них тоже своеобразный и не все могут его разделить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе.

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