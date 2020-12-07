Любовь зла: ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения
Астрологи полагают, что создать счастливый союз можно с любым знаком зодиака. Но есть среди них и такие, с кем это сделать очень трудно.
Фото: Depositphotos / TatyanaGl
Lisa.ru рассказал, представителей каких знаков зодиака сложнее всего затащить в семейную жизнь. Все пятеро «победителей» чаще выбирают ссоры, скандалы или полигамность.
Близнецы
Чем дальше в серьезные отношения, тем больше проблем с Близнецами. Они обожают флиртовать и не переносят, когда их личную свободу кто-то ограничивает. Поэтому чем ближе партнер становится Близнецам, тем быстрее они стараются дистанцироваться.
Лев
Эти люди гиперактивны и слишком эмоциональны. Отношения с ними, как жизнь на вулкане. Львы часто требуют от партнера столько внимания, сколько у того в запасе нет. Не все способны ежеминутно вслух боготворить свою половинку.
Овен
Представители этого знака практически не способны долго интересоваться одним и тем же. Они быстро загораются и также быстро становятся холодны к предмету своего интереса. Итог — горы маленьких романов и редкие серьезные связи.
Скорпион
Требовательные идеалисты. Скорпионы считают, что партнер с порога должен привыкнуть к скандалам и ссорам. Возлюбленному Скорпиона точно не видать личного пространства и свободы.
Водолей
Рожденные под этим знаком люди не поддаются пониманию остальных. У них свой мир, свои правила и идеалы. Часто подход к отношениям у них тоже своеобразный и не все могут его разделить.
Ранее 5-tv.ru рассказал, представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе.
Читайте также
68%
-0.95 89.97
-0.29
Нашли ошибку?