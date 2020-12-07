«Проткнул ее органы трубой»: в брянской деревне мужчина зверски изнасиловал девушку

Зверское убийство произошло в деревне Кожемяки Брянской области. Как пишет MK.RU, 35-летний местный житель, по версии следствия, изнасиловал 18-летнеюю девушку во время празднования собственного дня рождения, после чего воткнул в ее тело металлическую трубу и нашпиговал болтами, гайками и гвоздями.

По факту преступления уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета по области задержали подозреваемого, об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По предварительным данным, инцидент произошел 20 ноября. Несмотря на оказанную медиками помощь девушка скончалась два дня спустя.

«По подозрению в совершении преступления незамедлительно задержан 35-летний житель деревни Кожемяки Почепского района Брянской области», — говорится в сообщении.

Местные жители уверяют, что мужчина держал в страхе всю деревню десять лет. На его совести, по их словам, уже не одно преступление, но раньше ему удавалось избежать следствия. Так, они утверждают, что год назад он изнасиловал родную сестру погибшей, а когда девушка пошла с заявлением в полицию, сначала пригрозил ей, потом взял с нее слово молчать за восемь тысяч рублей.

«Ее привлекли за клевету. Какое-то время она провела за решеткой. Потом ее отпустили», — вспоминают местные.

Позже, как ни странно, девушка, над которой, предположительно, надругался мужчина, продолжила общение с ним. А через некоторое время и познакомила с ним сестру, которой было суждено не вернуться с дня рождения нового знакомого. Утром следующего после праздника дня именинник сам позвал родных девушки. Им он сказал, что она лежит в огороде «вся в крови, почему-то побитая».

«Близкие вспоминали, что она истекала кровью. Это позже узнали, что насильник проткнул ее органы трубой», — рассказала изданию одна из местных жительниц.

Жители деревни опасаются, что мужчина может избежать наказания. По их словам, на следующий день после ареста его мать быстро распродала все хозяйство и покинула деревню со словами: «Все продам, а сына вытащу».

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