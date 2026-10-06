«Ни туда, ни сюда»: майские выходные в России предложили серьезно изменить

Инициатива Общественной палаты касается привычного графика отдыха между Праздником Весны и Труда и Днем Победы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Майские выходные в России предложили серьезно изменить
Майские праздники в России предложили объединить по аналогии с январскими каникулами. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС.
По его словам, дополнительные дни для длинных майских выходных можно перенести с февральских, мартовских и ноябрьских праздников. Гриб считает, что нынешний разрыв между праздничными датами мешает россиянам полноценно планировать отдых.
«Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых — это ни туда, ни сюда, а если непрерывные выходные — то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск», — заявил он.
Предстоящие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам в Госдуме предложили усилить меры безопасности в местах отдыха и на туристических маршрутах.
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