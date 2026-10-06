«Ни туда, ни сюда»: майские выходные в России предложили серьезно изменить

Майские выходные в России предложили серьезно изменить

Майские праздники в России предложили объединить по аналогии с январскими каникулами. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

По его словам, дополнительные дни для длинных майских выходных можно перенести с февральских, мартовских и ноябрьских праздников. Гриб считает, что нынешний разрыв между праздничными датами мешает россиянам полноценно планировать отдых.

«Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых — это ни туда, ни сюда, а если непрерывные выходные — то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск», — заявил он.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам в Госдуме предложили усилить меры безопасности в местах отдыха и на туристических маршрутах.

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