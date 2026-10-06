Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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До 93 выросло количество сбитых на подлете к Москве беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ.
Еще 12 беспилотных летательных аппаратов сбиты при движении в направлении Москвы. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны», — написал глава города.
По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Днем ранее, 5 октября, Министерство обороны России сообщило о перехвате 343 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. В перечень территорий, где были сбиты аппараты, вошел и Московский регион.
Также беспилотники уничтожили над Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях. Часть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря. Эти сведения ведомство привело в сообщении об итогах работы противовоздушной обороны за день.
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