Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

До 93 выросло количество сбитых на подлете к Москве беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ.

Еще 12 беспилотных летательных аппаратов сбиты при движении в направлении Москвы. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны», — написал глава города.

По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Днем ранее, 5 октября, Министерство обороны России сообщило о перехвате 343 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. В перечень территорий, где были сбиты аппараты, вошел и Московский регион.

Также беспилотники уничтожили над Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях. Часть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря. Эти сведения ведомство привело в сообщении об итогах работы противовоздушной обороны за день.

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