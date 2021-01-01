Что снится девушкам к скорой свадьбе — объясняет психолог

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Рита Цветкова
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По мнению Татьяны Огневой-Сальвони, накануне важного события подсознание готовится к переменам в личной жизни.

Что снится девушкам к скорой свадьбе — объясняет психолог

Фото: Depositphotos / duha127

Практикующий психолог и писатель Татьяна Огнева-Сальвони рассказала, какие сны видят будущие невесты. По ее мнению, сновидения являются проекцией подсознания, которое готовится к предстоящему этапу в личной жизни. Ощущение близости столь желанного для многих девушек события — свадьбы — выражается даже в том, как они разговаривают: на ум приходят соответствующие поговорки, вспоминаются слова из песен про любовь и семейное счастье.

Семейный очаг

Если женщине снится кухня или то, как она выбирает мебель, утварь и посуду, значит, в ближайшее время появится тот самый мужчина. Причем это работает, даже если представительница прекрасного пола пока одинока. Такие ночные видения говорят, что в следующие год-два обустраивать семейный очаг придется уже не во сне, а в реальной жизни.

Depositphotos / alexraths

Иногда этот образ видоизменяется и приходит в виде костра, камина, согревающего и придающего уют огня. Даже если такие предметы являются частью современного дизайна жилища, суть остается прежней.

Поездка в автомобиле

Если во сне девушка едет на пассажирском сидении автомобиля — это к визиту в ЗАГС. Психолог по своему опыту знает, что порой за рулем может даже сидеть мужчина как верный знак грядущих брачных отношений, пишет Wday.ru. При знакомстве с ним в реальной жизни тут же вспоминается его образ из снов. Вообще поездки в авто говорят о скорых переменах, новых поворотах судьбы. А путешествие в поезде сулит новые витки в карьере или образовании.

Сны о воде

Когда во сне приходят образы моря, океанские волны, вода в любом проявлении, аквариумы — все к свадьбе. Эти символы знаменуют любовь во всех ее проявлениях и энергию жизни на подсознании. А если в вашем сне в воде плавают рыбы, скорее всего, вы скоро станете не только женой, но и мамой.

Depositphotos / kamchatka

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога Ольги Адриановой о том, как наладить отношения с мужчиной и научить его дарить дорогие подарки. 

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