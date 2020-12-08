Стало известно, как пожилой брат Баталова оказался в доме престарелых

Сводный брат покойного актера Алексея Баталова, священник Михаил Ардов, болен. Здоровье известного православного писателя вызывает серьезные опасения, пишет сайт KP.RU.

Председатель приходского Совета храма Св. Царя-Мученика Николая II, игумен Аркадий (Илюшин) рассказал, что сейчас состояние здоровья Ардова действительно требует нахождения в пансионате для пожилых людей.

«Доступ к нему никому не возбранен, но должен осуществляться согласно с правилами означенного заведения. Правила эти просты, но, тем не менее, их необходимо соблюдать, попытки проникнуть в пансионат без предварительной записи и договоренности, пресекаются персоналом», — добавил игумен.

Родственники пояснили журналистам, что у Михаила Ардова началась деменция. Его супруга сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, а детей у пары нет.

Не так давно стало известно, что журналистам удалось дозвониться до Ардова. Сделать это было нелегко — в доме престарелых в московском Свиблово у него отобрали сотовый телефон. Тогда священник сказал, что чувствует себя «заложником» и попросил помощи.

Ардов — младший брат Баталова по матери, от ее второго брака с писателем Виктором Ардовым. У Михаила не было своих детей, когда он завершил карьеру и посвятил себя служению Господу. Он — единственный оставшийся в живых из троих братьев. Младший, Борис, скончался в 2004 году, старший, Баталов, — в 2017 году.

Тогда священник много помогал его вдове Гитане Леонтенко и дочери Марии, а сейчас остался совсем один. У него есть также племянница Надежда — старшая дочь Баталова, и семь племянниц от второго брата.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Баталова не идет на очную ставку с Дрожжиной и Цивиным и мешает работе СК.