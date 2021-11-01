Тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова рассказала 5-tv.ru, как делать массаж лица с помощью вакуумных банок. Она показала упражнения, поделилась плюсами техники и сообщила о противопоказаниях.

Специалист отметила два главных правила: все должно быть в меру и нужно соблюдать технику безопасности.

«Большую роль играет средство, по которому вы делаете массаж, очень важны непосредственно баночки, которые вы выбираете. Для себя я давно выбрала стеклянные банки», — сказала Дарья Седунова.

Она объяснила, что силиконовые банки намного сложнее в использовании. С ними трудно контролировать силу вакуума. Срок службы у силикона меньше, чем у стекла, но его удобнее брать с собой в поездки. Тренер рекомендует использовать коробку, которая состоит из четырех банок разного размера. Они прорабатывают различные зоны лица.

В чем плюс?

По словам эксперта, баночный массаж — скорая помощь вашей коже, мгновенный лифтинг. Благодаря вакууму мы приподнимаем ткани лица. Если делать это регулярно, то можно получить стойкий результат. А если объединить это с фейс-фитнесом и проработкой внутренних мышц — результат будет еще лучше и продержится дольше.

Что стоит знать?

Для массажа банками нужно использовать хорошо скользящее средство. Это может быть любимое масло, жирный крем, питательная маска или гидрофильное масло.

Техника

Делать массаж нужно по массажным линиям. Можно проработать овал лица, шею и линию декольте. Для лба стоит взять баночку поменьше и двигать ее от бровей к линии роста волос.

«Каждый раз мы выбираем банку, которая соответствует той зоне, которую хотим отработать. Сила вакуума не должна быть большой: это буквально несколько миллиметров. Вы будете видеть, как они выступают из банки. Пол лица в банку затягивать не надо. И не нужно останавливаться. Банку вы никогда не останавливаете в одном месте», — предупредила Седунова.

Она заметила, что если кожа склонна к куперозу, то не стоит бояться использовать банки, ведь они укрепляют стенки сосудов. Для работы с овалом лица понадобится банка больше, чем для лба. Проводить ей стоит вверх от подбородка. Каждую проходку делать по два-три раза.

«Очень важно соблюдать массажные линии. Мы не „елозим“ банками в разные стороны, не стягиваем кожу вниз», — подытожила тренер по фейс-фитнесу.

Противопоказания

Вакуумный массаж не стоит делать часто. Обязательно нужно следить за техникой выполнения. Также нужно выяснить все про свою кожу. Вакуум показан не каждому типу. Массаж также противопоказан больным людям и тем, у кого есть острые высыпания на лице.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалист в области фейс-фитнеса Дарья Седунова рассказала, как с помощью нехитрой разминки для лица продлить молодость. На этот раз она показала упражнения для глаз.