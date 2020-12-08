Владимир Путин подписал закон о смене назначения маткапитала

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Светлана Шевченко
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Использовать денежные средства от государства по другому направлению можно в течение шести месяцев после поступления денег на счет Пенсионного фонда.

Владимир Путин подписал закон о смене назначения маткапитала

Фото: Ведомости/ТАСС / Andrei Gordeev

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перенаправить средства материнского капитала на другие нужды, в случае отказа от их направления на формирование накопительной пенсии спустя полгода после возврата средств в Пенсионный фонд России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответственно, у женщин, которые решили не направлять деньги на накопительную пенсию, есть полгода, в течение которых они могут обратиться с заявлением о перенаправлении их на другие нужды, согласно законодательству. Например, улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты или соцадаптацию детей-инвалидов. Кроме того можно обратиться с заявлением о «продлении на шесть месяцев срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) маткапитала в случае невостребованности отозванных средств».

Если же заявление не будет своевременно подано, то оно автоматически будет направлено на формирование накопительной пенсии.

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