Синоптики спрогнозировали дождь и до 15 градусов тепла в Москве 25 сентября

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

В столичном регионе ожидается южный ветер и переменная облачность.

Какая погода будет в Москве и области 25 сентября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Гидрометцентр спрогнозировал дождь и до 15 градусов тепла в Москве 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, в Москве ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 13 до плюс 15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до семи. В Московской области днем ожидается от 12 до 17 градусов тепла, ночью — до шести.

Согласно данным Гидрометцентра, ветер подует южный, со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 750–753 миллиметров ртутного столба.

Прежде ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в октябре в Московском регионе повторится период бабьего лета с большим количеством солнечных дней. Вероятность возвращения теплой погоды связана с прогнозируемым дефицитом осадков в следующем месяце.

Ранее 5-tv.ru писал о народных приметах, которые издавна помогают предсказать первые заморозки. Холодное утро на Успение, например, предвещает похолодание в первые две недели сентября, а дождь на Ореховый Спас — уже в первую неделю осени.

Если 30 августа тепло и сухо, первая половина сентября будет такой же. Северный ветер сулит ранние холода, южный — теплую погоду, западный — позднее бабье лето. Ранний отлет журавлей и обилие комаров указывают на холодную осень, а иней и густая роса по утрам — сигнал скорого похолодания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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