Читай по лицу: как определить характер человека по форме губ
Ученые-физиономисты советуют присмотреться к этой части тела.
Фото: Depositphotos / VitalikRadko
Ученые-физиономисты утверждают, что губы могут многое рассказать об их владельце. Портал AdMe.ru рассказал, как эта часть тела отражает личность обладателя.
Пухлые губы
Люди с такой формой губ не представляют свою жизнь без заботы об окружающих. В детстве они точно подкармливали уличных котят. А некоторые и сейчас не против привести домой бесхозного питомца. У женщин с такими губами сильно выражен материнский инстинкт.
Большая верхняя губа
Вся жизнь людей с такими губами — театр. И драма их любимый жанр. Эти яркие, харизматичные личности просто обожают быть в центре внимания.
Большая нижняя губа
Офисная работа — это не про тех, чья нижняя губа больше верхней. Этим людям сложно усидеть на одном месте. И другим расслабиться они тоже не дают. Владельцам таких губ жизненно необходимы новые знакомства и приключения.
Обычные губы
Одинаковые по размеру губы принадлежат уравновешенным личностям. Они легко воспринимают критику и уважают чужое мнение. Их практически невозможно вывести из себя. Юмор и шутки носителям «обычных» губ тоже не чужды.
Тонкие губы
Люди с такими губами часто выбирают одиночество. Но и в компании они чувствуют себя комфортно. Тонкие губы говорят о самодостаточности и уверенности в себе.
Острая ложбинка на верхней губе
Такая форма принадлежит созидателям, художникам и музыкантам. Они общительны и всегда стремятся к яркому самовыражению.
Округлая ложбинка на верхней губе
Если верхняя губа человека с плавной ложбинкой, значит он добрый и чувствительный. Таким людям несложно помогать другим в трудных жизненных ситуациях.
Губы без ложбинки
Такие губы говорят об ответственности и надежности. Для их обладателей нет ничего невозможного.
Кукольные губы
Небольшие пухлые губы принадлежат кокеткам. Их очень интересует собственный комфорт. На первый взгляд люди с такими губами кажутся эгоистами. Но это ложное впечатление. Они не поставят свои интересы выше других, но и в ущерб себе ничего делать не будут.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний.
Читайте также
93%
0.01 82.81
-0.15
Нашли ошибку?