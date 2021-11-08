Читай по лицу: как определить характер человека по форме губ

Ученые-физиономисты утверждают, что губы могут многое рассказать об их владельце. Портал AdMe.ru рассказал, как эта часть тела отражает личность обладателя.

Пухлые губы

Люди с такой формой губ не представляют свою жизнь без заботы об окружающих. В детстве они точно подкармливали уличных котят. А некоторые и сейчас не против привести домой бесхозного питомца. У женщин с такими губами сильно выражен материнский инстинкт.

Большая верхняя губа

Вся жизнь людей с такими губами — театр. И драма их любимый жанр. Эти яркие, харизматичные личности просто обожают быть в центре внимания.

Большая нижняя губа

Офисная работа — это не про тех, чья нижняя губа больше верхней. Этим людям сложно усидеть на одном месте. И другим расслабиться они тоже не дают. Владельцам таких губ жизненно необходимы новые знакомства и приключения.

Обычные губы

Одинаковые по размеру губы принадлежат уравновешенным личностям. Они легко воспринимают критику и уважают чужое мнение. Их практически невозможно вывести из себя. Юмор и шутки носителям «обычных» губ тоже не чужды.

Тонкие губы

Люди с такими губами часто выбирают одиночество. Но и в компании они чувствуют себя комфортно. Тонкие губы говорят о самодостаточности и уверенности в себе.

Острая ложбинка на верхней губе

Такая форма принадлежит созидателям, художникам и музыкантам. Они общительны и всегда стремятся к яркому самовыражению.

Округлая ложбинка на верхней губе

Если верхняя губа человека с плавной ложбинкой, значит он добрый и чувствительный. Таким людям несложно помогать другим в трудных жизненных ситуациях.

Губы без ложбинки

Такие губы говорят об ответственности и надежности. Для их обладателей нет ничего невозможного.

Кукольные губы

Небольшие пухлые губы принадлежат кокеткам. Их очень интересует собственный комфорт. На первый взгляд люди с такими губами кажутся эгоистами. Но это ложное впечатление. Они не поставят свои интересы выше других, но и в ущерб себе ничего делать не будут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний.