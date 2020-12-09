Магнитная буря 10 декабря станет настоящей «головной болью» для жителей Земли
Специалисты считают, что она будет самой мощной в этом году.
Фото, видео: Depositphotos / vampy1; 5-tv.ru
Сегодняшний день для многих людей станет настоящей головной болью. Земля вошла в зону геомагнитного шторма. По оценкам специалистов, самого мощного в этом году.
Спровоцировал магнитную бурю взрыв на Солнце. Он произошел на стороне, обращенной к Земле, поэтому влияние вспышки на нашу планету будет максимальным. Причем геомагнитный шторм отразится не только на людях — возможны сбои в работе электроники и коммуникации. Пик активности космического явления ожидается в ночь со среды на четверг.
А жителям севера магнитная буря подарит яркое северное сияние. Минувшей ночью его уже наблюдали в Ленинградской области и Карелии.
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