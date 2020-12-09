Лазарев обложил Кудрявцеву матом на «Песне года» — видео

|
Василий Заика
2 067

Телеведущая выложила в сеть короткий ролик, снятый за кулисами фестиваля.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @leratv

Певец Сергей Лазарев обложил Леру Кудрявцеву матом на телевизионном фестивале «Песня года». Инцидент произошел в начале концерта, когда выступающим в роли ведущих знаменитостям пришло время выйти на сцену и поприветствовать публику.

Ролик, на котором отражена вся суть «высоких» отношений бывшей звездной пары, Лера Кудрявцева выложила в разделе сторис своего аккаунта в Instagram. На кадрах видно, как Сергей Лазарев, услышав фанфары, уверенной походкой устремился на сцену. В этот момент он в нецензурной форме призвал телеведущую следовать за ним.

«Кудрявцева, пошли! Пошли, Лера, *****!» — воскликнул Сергей Лазарев.

Стоит отметить, что находящиеся за кулисами отреагировали на происходящее одобрительным смехом и цитированием неоднозначной фразы певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свекровь Леры Кудрявцевой оказалась удивительно похожа на телеведущую.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.31
-0.35 88.94
-0.26
ТОП-5 знаков зодиака, представителей которых считают бесчувственными

Последние новости

17:48
Силовики провели рейд по нарушающим антиковидные ограничения барам Петербурга
17:44
«При чем здесь пандемия?» — Путин возмутился росту цен на базовые продукты
17:41
Черная дыра: самая элитная военная база США потонула в секс-скандале
17:33
«Коня на скаку…»: петербурженка невозмутимо забрала авто из эпицентра прорыва воды
17:26
Конгресс США наплевал на «вето» Трампа и принял военный бюджет на 2021 год
17:23
Амнистия привела к буму на покупку апартаментов в России

Сейчас читают

«Между нормой и болезнью»: эксперт проанализировала рисунки дочери Успенской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака
Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Ученый уверяет, что пришельцы уже живут на Земле среди нас