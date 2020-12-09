Лазарев обложил Кудрявцеву матом на «Песне года» — видео
Телеведущая выложила в сеть короткий ролик, снятый за кулисами фестиваля.
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @leratv
Певец Сергей Лазарев обложил Леру Кудрявцеву матом на телевизионном фестивале «Песня года». Инцидент произошел в начале концерта, когда выступающим в роли ведущих знаменитостям пришло время выйти на сцену и поприветствовать публику.
Ролик, на котором отражена вся суть «высоких» отношений бывшей звездной пары, Лера Кудрявцева выложила в разделе сторис своего аккаунта в Instagram. На кадрах видно, как Сергей Лазарев, услышав фанфары, уверенной походкой устремился на сцену. В этот момент он в нецензурной форме призвал телеведущую следовать за ним.
«Кудрявцева, пошли! Пошли, Лера, *****!» — воскликнул Сергей Лазарев.
Стоит отметить, что находящиеся за кулисами отреагировали на происходящее одобрительным смехом и цитированием неоднозначной фразы певца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свекровь Леры Кудрявцевой оказалась удивительно похожа на телеведущую.
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