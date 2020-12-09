Певец Сергей Лазарев обложил Леру Кудрявцеву матом на телевизионном фестивале «Песня года». Инцидент произошел в начале концерта, когда выступающим в роли ведущих знаменитостям пришло время выйти на сцену и поприветствовать публику.

Ролик, на котором отражена вся суть «высоких» отношений бывшей звездной пары, Лера Кудрявцева выложила в разделе сторис своего аккаунта в Instagram. На кадрах видно, как Сергей Лазарев, услышав фанфары, уверенной походкой устремился на сцену. В этот момент он в нецензурной форме призвал телеведущую следовать за ним.

«Кудрявцева, пошли! Пошли, Лера, *****!» — воскликнул Сергей Лазарев.

Стоит отметить, что находящиеся за кулисами отреагировали на происходящее одобрительным смехом и цитированием неоднозначной фразы певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свекровь Леры Кудрявцевой оказалась удивительно похожа на телеведущую.